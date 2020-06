A Madách Színház „emberkísérlete”

A Madách Színház élőben az ön otthonában című sorozatának első darabjaként június 4-én mutatják be Carol Rocamora amerikai írónő Örökké fogd a kezem című művét, amelyet a szerző Anton Pavlovics Csehov és felesége, Olga Knyipper színésznő levelezése nyomán írt. A darab internetes bemutatójának szereplői Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter, rendezője Szirtes Tamás – olvasható a Madách Színház közleményében. Mint írják, a fennálló abszurd körülmények mellett is arra törekednek, hogy minél teljesebb színházi élményt nyújtsanak: az előadás helyszíne Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter lakása, ahonnan élőben sugározzák a bemutatót holnapután 20 órakor, majd június 5-én, 6-án, 9-én és 10-én ugyancsak 20 órai kezdettel.

Carol Rocamora, a New York-i művészeti egyetem tanára, Csehov több írását ültette át angol nyelvre. Csehov és felesége levelezésének nyomán írt művének ősbemutatója 2001-ben volt a londoni Almeida Theatre-ben. Azóta számos nyelven aratott sikert a két rendkívüli emberről, a világirodalom egyik legnagyobb írójáról és a kor ünnepelt színésznőjéről szóló színmű. Olyan színészóriások játszották, mint Paul Scofield és Irene Worth.

A sorozat következő darabját, Bernard Slade Jövőre veled ugyanitt című vígjátékát egy másik színészházaspár, Kovács Lotti és Szemenyei János előadásában, Harangi Mária rendezésében mutatják be június 11-én 20 órakor. A helyszín szintén a művészek lakása. A további előadások június 12-én, 13-án, 16-án, 17-én ugyancsak 20 órai kezdettel láthatók.

Slade 1975-ben írta művét, amelyért Tony-díjra jelölték. A darabot több mint 1400 alkalommal játszották a Broadwayn, majd a világ több országában is bemutatták. A Robert Mulligan által rendezett filmváltozat Oscar-jelölést is kapott, és szintén világsiker lett, nem utolsósorban a két főszereplőnek, Ellen Burstynnek és Alan Aldának köszönhetően. A dialógusok és a helyzetek teret adnak a színészeknek a kibontakozásra, a történet némi társadalomrajzot is tartalmaz, és nemcsak nevetni lehet rajta, mint a futószalagon készült vígjátékokon, hanem gondolatokat is ébreszt a nézőben. Nem meglepő, hogy a hatalmas siker által ösztönözve elkészült a második rész is.

A Madách Kamarában Sztankay István és Schütz Ila, valamint Lesznek Tibor és Kiss Mari szereplésével, Szirtes Tamás rendezésében több mint 500 előadást ért meg. A történet szereplői Doris és George, akik ugyan mással élnek házasságban, mégis minden évben egy napot egymással töltenek, az évek során pedig a kaland mély emberi kapcsolattá válik.

Az előadásokat a Madách Színház honlapjáról lehet majd elérni, és jegyvásárlásra is ott van lehetőség. A színház célja, hogy a világon elsőként az online térben hozzák létre az élő színházi előadás izgalmát, valóságos színházi élményt adjanak, ami a szemünk előtt születik meg, hiszen minden megteremtett színházi pillanatban jelen van az a gondolat, hogy az egyszeri és megismételhetetlen. A kísérlet rendkívül érdekes, kiderülhet végre, hogy valóban elengedhetetlen-e a maradandó színházélményhez az, hogy a játszók és a nézők közös térben legyenek. Az egész szakma feszülten figyeli, mekkora igény mutatkozik ezekre az előadásokra, hányan vásárolnak rájuk „jegyet” jelképes áron. Pozitív fogadtatás esetén vélhetően többen is követik majd a Madách Színház úttörő példáját. Ehhez persze találniuk kell olyan színészeket, akik közös háztartásban élnek, azaz egy párt alkotnak – a nézők mindig is hálásan fogadták ezeket a különleges, kikacsintós szereposztásokat. De megnyílhat az út az amúgy is méltánytalanul elhanyagolt monodrámaműfaj irányába is. Ennek nyilván nagyon sokan örülnének tájainkon, a színészeket, rendezőket és a kortárs drámaírókat is beleértve.