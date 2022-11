Zelenszkij: Ukrán szakértők is részt vesznek a lengyelországi rakétaincidens vizsgálatában

Ukrán szakértők is részt vesznek a kedden történt lengyelországi rakétaincidens körülményeinek kivizsgálásában – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a Bloomberg New Economy Forum elnevezésű rendezvényen.