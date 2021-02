WHO: valamennyi hipotézist vizsgálják a Covid-19 eredetét illetően

Valamennyi feltételezést vizsgálja a koronavírus okozta Covid-19 betegség eredetével kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) - közölte pénteki genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója, miután Washington bejelentette, hogy felül kívánja vizsgálni a WHO vezette küldöttség kínai útján összegyűjtött adatokat.