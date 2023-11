WHO: több kórház is evakuálást kért a Gázai övezetben

A szervezet szóvivője szerint az es-Sifá után az Indonéz és az al-Ahli Kórház is kérte evakuálását, az utóbbi a Gázai övezet egyik legrégebbi intézménye, már több mint 140 éves múltra tekint vissza.

A WHO közölte, hogy továbbra is teljes erőbedobással dolgozik a kórházakban maradt betegek megmentésén. A szóvivő elmondta, hogy speciális mentőautókra van szükség, mert több mint 50 gerincvelősérültet és 20 dialízisre szoruló beteget is el akarnak szállítani a kórházakból.

Ezen felül biztonsági garanciákra is szükségük van a Hamász és Izrael részéről is annak érdekében, hogy a harcoló felek nem nyissanak tüzet a mentőkonvojokra.

A WHO megpróbálja támogatni a kórházakat, és fenntartani a működést annyi intézményben, amennyiben csak lehetséges, de a helyzet a Gázai övezet északi részén kétségbeejtő – közölte a szervezet.

Az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) szóvivője szerint valóságos közegészségügyi "tragédia" körvonalazódik a Gázai övezetben az üzemanyag és az ivóvíz hiánya miatt.