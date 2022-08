VIDEÓ: Zelenszkij sebesült ukrán katonákat látogatott meg a kórházban

Volodimir Zelenszkij Lvivben látogatta meg az ottani kórházban lábadozó katonákat.

A találkozó során az államfő kitüntetéseket osztott szét a háborús hősök között, akiket kézfogással üdvözölt.

A látogatás ugyanazon a napon történt, amikor Zelenszkij Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, illetve António Guterres ENSZ-főtitkárral találkozott.

President Volodymyr Zelensky visited veterans at a hospital in Lviv, where he arrived on Aug. 18 for a meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan and the United Nations Secretary-General Antonio Guterres.



