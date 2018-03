Választási március 15-e Budapesten migránsokkal

Budapest | A közelgő parlamenti választás miatt a politika itatta át a mai nemzeti ünnepet Magyarországon.

Tétként a jövő van feltéve az asztalra, újabb esély, pótvizsga nincs, ha átszakad a gát, akkor beözönlik az áradat, és a kulturális megszállás visszafordíthatatlanná válik – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a migrációra utalva az Országház előtti díszünnepségen. A kormányfő kiemelte: 2010-ben, amikor talpra álltunk, fellázadtunk, és harcolni kezdtünk a magyarokért Brüsszelben és a többi birodalmi központban, még egyedül voltunk. De aztán megjöttek a lengyelek, a szlovákok és a csehek. Sohasem ment könnyen, de a végén mégis mindig mi győztünk – hangsúlyozta. Végül hazaküldtük a szultánt a janicsárjaival, a Habsburg császárt a labancaival, a szovjeteket az elvtársaikkal, és most hazaküldjük „Gyuri bácsit” is a hálózatával egyetemben. „Arra kérünk, menj vissza Amerikába, és boldogítsd inkább az amerikaiakat” – mondta Orbán.



Debrecenben végül nem Kósa Lajos mondott beszédet az ünnepi megemlékezésen, az igencsak furcsa, 1300 milliárd forintos ügybe keveredő Kósa végül inkább a Békemenetre ment el.

Az ellenzék (MSZP, PM, DK, Liberálisok, Együtt) közös megmozdulást szervezett. Az az aljas támadás, amit Habony, Mészáros, Vajna médiája hány ránk, csak megerősít bennünket abban, hogy ezt a bandát eltakarítsuk – mondta Volner János, a Jobbik frakcióvezetője, az ellenzéki párt március 15-i rendezvényén. A politikus úgy fogalmazott: „harcolni megyünk, de nem mindegy, ki ellen fogunk harcolni”. A márciusi ifjak nem biztos, hogy szerették egymást, de ott és akkor együtt tudtak gondolkodni, és jelenleg is az a kérdés, együtt tud-e gondolkodni sok-sok ember a változás érdekében – mondta ünnepi beszédében az LMP miniszterelnök-jelöltje. Szél Bernadett azt üzente a többi ellenzéki pártnak: csak akkor fognak győzni, ha a lehető legszélesebb körben együttműködnek.



A nemzeti ünnep eseményei közül a legtöbben a hódmezővásárhelyi választási vereség után összehívott, a Fidesz mellett kiálló Békemenetre gyűltek össze. Több ezren mentek el a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) által szervezett alternatív Békemenetre is, amelynek a „Vejed vagyunk, Viktor” volt a mottója. A jó hangulatban vonuló tömeg transzparensein a következők voltak olvashatók: A választás csak fárasztás, Rénszarvast a Hortobágyra!, No go Bécs let's go Hódmezővásárhely!, Kósa Lajos kezelje az én számlámat is!, Korlátlan vejhatalmat! Kovács Gergely, a MKKP elnöke azt mondta: „Azért vagyunk itt, mert jó irányba tart az ország! Még van oktatás, még nem romboltak le minden kórházat, még vannak választások! (ú, mti)