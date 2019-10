Újságírókat gyilkoló Trump szerepelt egy videón egy támogatói gyűlésen

Újságírókat gyilkolva ábrázolták Donald Trump amerikai elnököt egy olyan videón, amelyet egy szemtanú szerint egy támogatói politikai konferencián lehetett látni a hétvégén. A fehér házi tudósítók szövetsége (WHCA) elítélte az elnök politikai ellenfeleivel szembeni erőszaknak még a gondolatát is.

A videó levetítéséről először a The New York Times című lap számolt be, miután valaki, aki részt vett a konferencián, a telefonjával felvette a képeket, és a felvételt kiszivárogtatta a sajtónak.

"A WHCA megütközött azon a videofelvételen, amelyet az elnök támogatói által rendezett egyik hétvégi politikai konferencián mutattak be állítólag. Minden amerikainak el kell ítélnie az olyan erőszak ábrázolását, amely újságírók vagy az elnök politikai ellenfelei ellen irányul" - írta közleményében Jonathan Karl, a szövetség elnöke. "Már korábban is felhívtuk az elnök figyelmét arra, hogy retorikája alkalmas erőszak szítására. Most felszólítjuk az elnököt és mindenkit, akinek köze volt ehhez a konferenciához, hogy ítélje el ezt a videót, és jelentse ki, hogy társadalmunkban nincs helye az erőszaknak" - tette hozzá.

A videón egy öltönyös alak, akinek a feje helyébe Donald Trumpét montázsolták, lő a "Hamis Hírek Templomára" és néhány hívőre, akiknek az arcára különböző médiumok logói vannak rajzolva - jelentette a The New York Times.

A Reuters hírügynökség nem tudta megszerezni a videofelvétel másolatát, és nem tudott kapcsolatba lépni a konferencia szervezőivel. Az eseményt szervező politikai akciócsoport, az American Priority közleményében azt írta: nem tudott arról, hogy vetítettek ilyen videót a helyszín egy oldalsó termében, és nem is adott engedélyt ilyen tevékenységre ott. Az ügyben vizsgálatot indítottak - közölték.

Az American Priority honlapján a szólás alkotmány által védett szabadságát hirdeti.

A The New York Times szerint Donald Trump kampánycsapatának egyik szóvivője, Tim Murtaugh azt mondta: előzőleg nem tudott ilyen videó létezéséről, és elítéli az erőszak minden formáját.