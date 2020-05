Újra megnyílnak a cseh államhatárok

A kormány hétfői döntése értelmében keddtől a cseh-német és a cseh-osztrák határon újra megnyílik minden közúti és vasúti átkelőhely. Csehországba való belépéskor azonban kötelező lesz a negatív koronavírus-teszt felmutatása, anélkül az érintett utazóra kéthetes karantén vár. Az utazókat a cseh hatóságok csak szúrópróbaszerűen fogják ellenőrizni. Jan Hamáček belügyminiszter a tárca honlapján azonban felhívta a figyelmet arra, hogy kimondottan turizmus céljából külföldi állampolgárok továbbra sem utazhatnak Csehországba.

Szerdától kezdve a cseh és a szlovák állampolgárok legfeljebb 48 órára, azaz két napra szabadon utazhatnak egymás országába anélkül, hogy negatív koronavírus-tesztre lenne szükségük, illetve karanténba kellene vonulniuk. Az utazás célját nem kell megadni, nincs korlátozva.

– olvasható Babiš bejegyzésében.

Teď jsem mluvil se slovenským premiérem Igorem Matovičem a dohodli jsme se, že od středy 27.5. umožníme českým a slovenským občanům cestovat mezi našimi státy, pokud se vrátí zpět do 48 hodin. Bude to možné bez testů a bez karantény. Kontrolovat by to měli slovenští policisté.