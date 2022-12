Tombol a magyar infláció, esik a forint

A háztartási energia 65,9, az élelmiszerek 43,8 százalékkal (ezen belül a kenyér 82%-kal, a tejtermék 79%-kal drágult) drágultak egy év alatt. Ez 1996 második negyedéve óta a legmagasabb mutató, pedig november elején a kormány árstopot vezetett be a friss tojásra és az étkezési burgonyára is. Ráadásul miközben Európa sok helyén már lassulni kezdett a drágulás üteme, Magyarországon tovább száguld, az előzetes adatok szerint az Európai Unióban ez a leggyorsabb ütemű pénzromlás. A statisztikai hivatal a novemberi számokat adta ki, vagyis ebben a benzinár kedd éjjeli elengedése még nincs benne. Ebből adódóan decemberben még ennél is magasabb infláció prognosztizálható.

Beszakadt a forint, miután kiderült, rekordmagas volt az infláció novemberben. A reggeli 410-es árfolyamhoz képest két óra alatt öt forintot romlott, 10 órakor 415 fölé, 11 után pedig 416 fölé szaladt az euróárfolyam. Ilyen gyenge október vége óta nem volt a magyar fizetőeszköz.

(hvg, MaHa)