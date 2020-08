Telefonon egyeztetett Putyin és Lukasenka

Lukasenka nem sokkal az egyeztetés előtt leszögezte: az országban zajló tüntetéshullám már nem csak Fehéroroszország számára jelent fenyegetést. "Fehéroroszország védelme ma már az egész régió, az Ororszországgal közös unió védelmét is jelenti" - szögezte le Lukasenka a Minszk és Moszkva közt 1999-ben megkötött, a két ország közti politikai és gazdasági integráció mélyítését célzó szerződésre célozva. Hozzátette, hogy azok többsége, akik most az utcára mennek, mindezt nem értik.

A BeLta fehérorosz hírügynökség által idézett nyilatkozatában Lukasenka egyúttal kijelentette: a 2004-es, ukrajnai "narancsos forradalomhoz" és más, a volt szovjet tagköztársaságokban az elmúlt 20 év során "külső elemek beavatkozásával" lezajlott forradalmakhoz hasonló események mennek végbe Fehéroroszországban.

Az államfő szombaton kora délelőtt jelezte, hogy beszélni akar orosz hivatali partnerével, amit pedig egyes elemzők úgy értékelték, hogy Lukasenka Putyinhoz fordul segítségért.

A volt szovjet tagköztársaságban napok óta tömeges tüntetések zajlanak a vasárnap tartott elnökválasztás eredményei elleni tiltakozásul. Szombaton ismét több ezren vonultak utcára Minszkben, az emberek ismét a Puskinszkaja metróállomásnál gyülekeztek, ahol a héten egy tüntető életét vesztette a megmozdulások során.

A TASZSZ orosz hírügynökség azt közölte, a tervek szerint Lukasenka hétfői tervei közt egy gyárlátogatás is szerepel, amely során válaszolni kíván a dolgozók kérdéseire. Médiabeszámolók szerint a héten tüntetések voltak több üzemben is, egyebek közt a grodnói Azot vegyi üzemben is.

Fehéroroszországban napok óta tömeges tüntetések zajlanak a vasárnap tartott elnökválasztás eredményei elleni tiltakozásul. A pénteken közzétett hivatalos végeredmény szerint az országot 26 éve irányító Lukasenka nyerte a vasárnapi elnökválasztást a szavazatok 80,1 százalékával, legfőbb vetélytársa, Szvjatlana Cihanouszkaja a szavazatok 10,12 százalékát kapta.

A hatóságok országszerte eddig mintegy 7 ezer ember vettek őrizetbe, és két tüntető halálának a hírét erősítették meg.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön aggodalmát fejezte ki a szomszédos ország helyzete miatt, s úgy vélekedett, hogy külső erők próbálnak beavatkozni Fehéroroszország belügyeibe, és megkísérlik destabilizálni az országot.