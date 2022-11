Távolodó uniós pénz, zuhanó forint

A magyar deviza már hetek óta a 400–410-es sávba ragadt be, a jelek szerint most léptük át ennek a sávnak a felső értékét. A Portfolio pénzügyi portál úgy látja, a piac lassan emészti a tegnapi hírt az uniós források egy részének felfüggesztéséről, hiszen a tegnapi gyengülés csak ma gyorsult fel igazán. Nemzetközi hírek nem támasztják alá a forint gyengülését, így egyértelműen a magyar tényezők, azaz biztosan az EU-s hírek mozgatják az árfolyamot. Az euró jegyzése már szerdán 410 forint alá esett, miután olyan hírek jelentek meg, hogy az Európai Bizottság továbbra is a magyar források felfüggesztését javasolja a jogállamisági aggályok miatt.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung bizottságközeli forrásokra hivatkozva írt arról, hogy 3000 milliárd befagyasztását javasolhatják, mivel elégedetlenek a magyar kormány által tett 17 féle korrupcióellenes és közbeszerzési vállalás eddigi teljesítésével.

(24.hu, ú)