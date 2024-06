Százezres tömeg Magyar Péter tüntetésén

Korábban:

A magyar főváros egyik legnagyobb közterén, a Hősök terén a nagy meleg ellenére is százezres tömeg gyűlt össze a Tisztelet és Szabadság Pártnak (Tisza Párt) az európai parlamenti választási kampányát lezáró tüntetésén.

A Tisza mozgalom vezetője, Magyar Péter „a rendszerváltás utáni legnagyobb politikai demonstráció” megszervezésének szándékával hívta össze a megmozdulást. „Zárjuk együtt méltó módon az európai parlamenti kampányt, olyan átütő erővel, amilyenre a rendszerváltás óta nem volt példa” – olvasható a tüntetés Facebook-oldalán.

Magyarországon most vasárnap tartják az EP-választást, a tagállam 21 képviselőt küld az európai parlamentbe. A Fidesz, illetve a vele együtt induló KDNP támogatottsága a legutóbbi felmérések szerint is 50 százalék körül van, a Tisza Pártra pedig 27 százalék szavazna. A harmadik a DK-MSZP-Párbeszéd lista 9 százalékkal. A Fidesz-KDNP 11 legalább mandátumot, a Tisza Párt 6, DK-MSZP-Párbeszéd 2 mandátumot szerezhet, illetve további kisebb pártok is küldhetnek egy-egy képviselőt az uniós parlamentbe. A parlamenti küszöb a magyarországi EP-választás esetében is 5 százalék, csak az ezt elérő pártok szereznek mandátumot. Több kisebb politikai szereplő támogatottsága is ekörül a küszöb körül mozog.

Magyar Péter azután lépett a nyilvánosság elé és kezdett politikai mozgalmának, majd pártjának építésébe, hogy korábbi felesége, a fideszes Varga Judit igazságügyi miniszter távozni kényszerült posztjáról, mivel egy pedofilsegítőnek nyújtandó elnöki kegyelmi kérelmet terjesztett a köztársasági elnök elé. Az akkori magyar államfő, Novák Katalin aláírta a kegyelmi kérelmet, majd amikor ez nyilvánosságra került, ő és Varga is lemondásra kényszerült.