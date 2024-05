Politikai tévévita lesz a magyar köztévében

A műsorvezetésre a korábban Novák Katalin volt köztársasági elnök egykori kommunikációs igazgatójaként tevékenykedő Volf-Nagy Tünde mellett Németh Balázst kérték fel. Németh Balázs 2015-től volt az M1 Híradó egyik legfontosabb arca, majd 2022 augusztus végén, saját kérésére távozott az MTVA-tól, és a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság rendező cégének vezérigazgatója lett. Utána egy kommunikációs céget alapított, aminek jelenleg is az ügyvezetője. Bár korábban bőven érték bírálatok politikai véleménynyilvánításai miatt, az utóbbi időben kerülte a politikai témákat a közösségi médiában.

Az MTVA május 10-én jelentette be, hogy megkezdte egy nyilvános, EP-választási vita szervezését. Magyar Péter, a Tisza párt alelnöke előtte belengette, hogy tüntetést szervez a közmédia székháza elé, amennyiben nem lesz vita vagy nem olvassák be a tévébe a követeléseiket. Előzőleg az MTVA rovott múltú vezérigazgatója tudatta, hogy nem enged semmiféle zsarolásnak, és Magyar Pétert „az emberek érdekében” semmilyen vitára nem fogja meghívni, később azonban visszakozott. A Fidesz listavezetője, Deutsch Tamás jelezte: ott lesz a vitán, ahogy a DK-s Dobrev Klára, a Momentum-elnök Donáth Anna és Róna Péter, a Jobbik jelöltje is. Magyar Péter feltételekkel vállalta a részvételt, ahogy a Mi Hazánk is. Magyar egyik fontos feltétele az volt, akkor megy be, ha élőben és főműsoridőben lesz a vita, és ha nem propagandista vezeti. A Mi Hazánk akkor lesz ott, ha az összes EP-listavezető egyszerre venne részt a vitán, és „meg se próbálják őket parlamenten kívüli, valós szervezettség és társadalmi támogatottság nélküli pártok mellé ültetni.”

