Pellegrini nyíltan szeretne Trumppal tárgyalni

Ez lehet a helyes út, ami számomra is megfelel – vagyis egyenesen a tárgyra térni és őszintén beszélni. Valóban kihasználni a lehetőséget, mert az elnök és én négyszemközt más dolgokról is beszélgethetünk, nemcsak arról, amit a média is hallhat” – mondta a kormányfő.

A pénteki tárgyaláson több téma is szóba kerül. „Szeretnénk érinteni a szoros együttműködés kérdését. Nemcsak Szlovákia NATO-tagságáról, hanem Szlovákia és az Egyesült Államok gazdasági kapcsolatairól is őszintén beszélni. Nagyon nyíltan szeretném elmondani az elnöknek, mit jelentene egy esetleges, az Egyesült Államok és az EU közötti gazdasági háború, konkrétan milyen hozadéka lenne Szlovákia számára. Ezek lennének azok a dolgok, amelyeket jó lenne, ha az elnök egyenesen a kormányfő szájából hallana, hogy valós képet kapjon” – mondta Pellegrini.

Rámutatott, nem az USA-val kötött védelmi együttműködési megállapodás a tárgyalás elsődleges témája. „Meglátjuk, érintjük-e egyáltalán ezt a kérdést, mert az Amerikai Egyesült Államok rengeteg partnerrel kötött ilyen szerződést, amelyekről nem tárgyalnak a legmagasabb szinten. A kormányfő elmondása szerint inkább például arról fognak egyeztetni, mivel folytathatnák a közös munkát a szlovák hadsereg felfegyverzése terén. Hozzátette, az F-16-os vadászgépek megvásárlása után örvendetes lenne, ha szlovák cégekkel együttműködve dolgoznának a fegyveres erők felszerelésének további korszerűsítésén, hogy a befektetett pénz egy része a szlovák fegyveriparhoz kerüljön vissza.

A miniszterelnök úgy véli, Trump elnök pragmatikus ember. „Egyenesen a tárgyra tér, nem szereti a mellébeszélést, ha probléma van, oldjuk meg, beszéljünk róla nagyon nyíltan, és ne csomagoljuk be őket fölösleges körítésbe. Azt hiszem, meg fogjuk érteni egymást a négyszemközti megbeszélés során" – mondta a miniszterelnök.

Ugyanakkor nagyra értékelte a szlovák külügy munkáját. Azt mondta, nem szokványos dolog egy ilyen meghívás az Egyesült Államok elnökétől hivatalos látogatásra a Fehér Házba. „A diplomácia és a külföldi kapcsolatok terén minden ország számára kivételes esemény egy látogatás a Fehér Házban” – mondta a miniszterelnök.

Emlékeztetett arra, hogy a szlovák delegáció látogatása nem egyedülálló alkalom az Egyesült Államokkal való kapcsolatok terén. „Szlovákiába látogatott az amerikai védelmi minisztérium államtitkára, és hosszú évek után, Miroslav Lajčák külügyminiszter meghívására Mike Pompeo amerikai külügyminisztert is vendégül láthattuk, akivel nagyon eredményes megbeszélést folytattunk. A fehér házi látogatás a Szlovákia és az Egyesült Államok közötti intenzív diplomáciai kapcsolatok kicsúcsosodása” – tette hozzá a miniszterelnök.

Pellegrinit pénteken fogadja a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök. Megvitatják egyebek között a gazdasági és a védelmi együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket. A védelmi együttműködés részeként a szlovák NATO-tagságából eredő kötelezettségeknek megfelelően a szlovákiai fegyveres erők korszerűsítésére és a védelmi kiadások növelésére összpontosítanak.