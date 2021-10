Orbán: a harmadik oltás felér egy életbiztosítással

Kijelentette: járvány negyedik hulláma "lassan bekeríti Magyarországot, kelet felől mindenképpen", megjegyezve, a szomszédos Romániában - ahol a magyarországi 59 helyett csak 29 százalék az átoltottság - riasztó a helyzet.

A miniszterelnök arra biztatott mindenkit, fontolja meg a maszkhasználatot, noha - tette hozzá - az önmagában nem véd meg a fertőzés ellen, csak az oltás.

Kifejtette, az oltás működik, a beoltottak között egy százaléknál kisebb a koronavírusban megbetegedők aránya.

Elmondta azt is, a negyedik hullám nem kerülhető el, a vírus delta variánsa sokkal agresszívabb a korábbiaknál. Így a veszély is sokkal nagyobb, ezért arra kérte az embereket, ne kockáztassanak, oltassák be magukat.