VIDEÓ: Nagy erejű robbanás történt, és tűz ütött ki egy horgonyzó konténerhajón Dubaj kikötőjében

A lángokat gyorsan eloltották, senkinek nem esett baja, a közelben horgonyzó hajókon sem keletkeztek károk. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a robbanást. A tűzről készült felvételek bejárták a világsajtót, és a közösségi médiában is elterjedtek.

A dubaji Dzsebel Ali kikötő a legnagyobb a Közel-Keleten, és a világon is az egyik legjelentősebb. Az indiai szubkontinensről, Afrikából és Ázsiából érkező hajókat szolgálja ki, négy forgalmas konténerterminálja is van, amelyek alkalmasak a világ legnagyobb hajóinak befogadására.

JUST IN - Massive explosion in #Dubai at Jebel Ali Port.pic.twitter.com/ZzRLj8vyBj