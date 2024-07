Nagy büntetés a „kisdolog” miatt: erről jobb, ha tud!

A Costa del Sol turisztikai régió hatóságai betiltották a helyi vizekbe történő vizelést. Először az észak-spanyolországi Vigóban vezették be ezt a szabályozást – itt 750 eurós bírsággal lehet számolni a szabálysértésért. Az intézkedés 25 strandot és tengerpartot érint Malaga környékén.

A témáról tudományos körökben is megoszlanak a vélemények. Több orvos úgy véli, hogy a tengerbe történő vizelés nem problémás tevékenység, mivel az emberi vizelet 95 százaléka víz, és bár a maradék öt százalék mérgező anyagokat is tartalmaz, ezek a tengervízbe jutva nem károsak. Az ökológusok azonban másképp vélekednek a témáról – szerintük az emberi vizelet negatív hatással lehet a vízi ökoszisztémára. A vizeletben lévő nitrogén a tengeri moszat növekedését okozza, ami káros a korallokra.

A Costa del Solon többek között tilos a vízben való labdázás és a napernyő használata is. A kutyák csak az erre a célra kijelölt strandokon mehetnek a vízbe, és a cigarettacsikkek vagy ételmaradékok földre dobása is tilos. Benidormban 660 eurós büntetést kap az, aki sampont vagy szappant használ a strand zuhanyzójában. Éjféltől reggel hét óráig tilos a strandon tartózkodni – ha rajtakapnak, 1200 eurós bírsággal kell számolnod. Még dohányozni sem lehet a tengerparti homokban. Ez a szabály érvényes Mallorca, Ibiza és Menorca több strandján is.