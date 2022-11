Megsemmisült az első Zuzana 2 tarackágyú az ukrajnai háborúban (VIDEÓ)

A Twitter-fiókon egy videót is közzétettek, amelyen egy teherautó látható, miközben elszállítja a szétlőtt ágyút. A felvétel leírásában hozzátették, egyelőre nem tudni, hol és mikor semmisült meg a szerkezet.

Mindeközben a szlovák védelmi minisztérium is reagált azokra az értesülésekre, amelyek a Zuzana 2 megsemmisítéséről szóltak.

– mondta a Pravda megkeresésére a védelmi tárca szóvivője, Martina Kovaľ Kakaščíková.

#Ukraine: A destroyed Ukrainian Zuzana 2 155mm self-propelled howitzer, which was purchased from Slovakia.



It is currently unknown when and where it was destroyed. pic.twitter.com/0PW78U4Mad