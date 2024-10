Magyar Péter: Miniszterelnök úr, mindketten tudjuk, hogy vége van

Örülök, hogy legalább itt nyíltan kérdezhetem az ellenzék vezetőjeként, magyar emberek millióinak nevében” – kezdte Magyar Péter beszédét Orbánnak címezve. Magyar arról beszélt, reméli, itt végre választ kaphatnak a magyar emberek arra, hogy hogyan került oda Magyarország, ahol most tart. „Önnek minden lehetősége megvolt arra, hogy hazánk a beváltott ígéretek földje legyen” – mondta Magyar arról, hogy Orbán 14 éve többséggel vezeti Magyarországot, mégsem sikerült elérnie, hogy az ország működjön.

„Mi az európai és a nyugati klubnak vagyunk a tagjai, akkor is, ha ön szívesebben beszél világrendszerváltásról, mint a magyar emberek valódi problémáiról” – mondta Magyar. Hozzátette, az illegális migráció elleni küzdelem valóban fontos, de szerinte nem ezért küzdenek Orbánék: erre hozta példának a Szlovákiába átengedett embercsempészek ügyét is. Magyar hozzátette: ebben a témában „kérjük, legyen őszinte, ne fogja ezt is Brüsszelre”.

Magyar Péter szerint mindenkinek az ukrajnai háború lezárásán kell dolgoznia, tűzszünetre, majd béketárgyalásokra van szükség. Ettől még elfogadhatatlan Orbán Balázs kijelentése, miszerint Ukrajnának nem kéne a szabadságáért harcolnia. Hazaárulásnak nevezte Orbán Balázs szavait. „1956 emlékét gyalázta meg az ön mögött somolygó politikai tanácsadója” – mondta.

Egyetért abban Orbánnal, hogy fontos a család és a vidék, de közben „pedofilbotrányok rázzák meg” Magyarországot. Soha ilyen kevés gyerek nem született, 60 euró a nyugdíj, demográfiai katasztrófa felé halad az ország, mondta Magyar Péter. Ázsia migránsokat hoznak be a magyarok megkérdezése nélkül, közben bezárják a vidéki postákat, szülészeteket, vasútvonalakat, sorra gyulladnak ki az elavult mozdonyok, sorolta Magyar Péter.

Magyar Péter a romló magyar egészségügyről is beszélt, illetve arról, hogy egyre rosszabb állapotba kerül a hazai oktatási rendszer is. „Szétzüllesztették az oktatást, évek óta romlanak a magyar gyermekek mutatói” – mondta Magyar. Beszélt emellett az Erasmus-program hiányáról, illetve arról, hogy Orbán a saját fizetését emelte, míg a pedagógusok, egészségügyi dolgozók, minimálbéren élők nehéz anyagi helyzetben vannak Magyarországon. „Európa-rekorder az infláció, a legmagasabb az ÁFA” – sorolta Magyar a gazdasági nehézségeket.

„Miniszterelnök úr, mindketten tudjuk, hogy vége van. Feltámadott a tenger, a népek tengere” – mondta Magyar hozzátéve, hogy pártjával „tégláról téglára veszik vissza a hazánkat”. Magyar II. János Pál pápa idézetével fejezte be beszédét, azt üzenve az embereknek, hogy „ne féljetek”.

(Telex)