Libanon az UNESCO-tól kérte történelmi emlékei megvédelmezését az izraeli légicsapásoktól

Az Irán-barát Hezbollah síita fegyveres szervezettel szeptember 23. óta nyílt háborúban álló Izrael légicsapásai egyebek mellett a kelet-libanoni Baalbek és a déli Szúr (Türosz) városokat veszik célba, ahol az UNESCO világörökségi listáján szereplő római romvárosok találhatók.

A libanoni vezetés kérésére november 18-án az UNESCO párizsi székhelyén rendkívüli ülést tart a szervezet kulturális javak háború esetén történő védelmével foglalkozó bizottsága – közölte az UNESCO.

„Az ellenségeskedések kiszélesedése a libanoni világ-, kulturális és természeti örökségben, valamint fontos nemzeti kulturális és történelmi helyszínekben keletkező helyrehozhatatlan károk súlyos veszélyét rejti magában” – hangsúlyozta a szervezet.

Az általában megosztott, 128 fős libanoni parlamentnek több mint száz különböző politikai színezetű képviselője írt levelet csütörtökön Audrey Azoulay-nek, az UNESCO főigazgatójának.

„A Libanon elleni pusztító háború során Izrael súlyos jogsértéseket és atrocitásokat követett el” – írták a képviselők, akik felhívták a figyelmet a baalbeki, szúri, szaidai (Szidón) és más felbecsülhetetlen értékű, jelenleg veszélyben forgó helyszínekre.

A Hezbollah egyik erősségének tartott Baalbek ezeréves belvárosát heves izraeli légicsapások érték szerdán, a libanoni egészségügy-minisztérium adatai szerint a támadásban negyvenen haltak meg.

A város polgármestere, Musztafa es-Sall szerint történelmi épületeket is célba vettek. Találat érte és súlyosan megrongálódott a legendás Palmyra szálloda is, ahol többek között Charles de Gaulle és Arábiai Lawrence is megszállt.

Egy UNESCO-tisztségviselő szerint a római romvárosban ledőlt egy fal, és romba dőlt a francia mandátum idejéből (1920–1943) származó egyik laktanyaépület (Gouraud-barakk) is. Az UNESCO szerint ezen a helyszínen, a rómaiak Heliopolisában találhatók a valaha épített legnagyobb és legépebben megmaradt római templomok, közöttük Jupiter és Bacchus temploma.

Baalbek romvárosát Csontváry Kosztka Tivadar is megörökítette legnagyobb vásznán, a Naptemplom Baalbekben címűn.

Szúr szintén heves izraeli légicsapások célpontja október vége óta. A szintén a világörökség listáján szereplő egykori föníciai városban, ahol a legenda szerint a bíbort feltalálták, számos római kori rom található, csakúgy, mint több középkori épület a keresztesháborúk korából. Az UNESCO szerint a régészeti helyszínen „kisebb károk” keletkeztek.

Nadzsib Mikati libanoni miniszterelnök hétfőn szólította fel a feleket tűzszünetre az ország kulturális örökségének – így Baalbek és Szúr romvárosainak – megóvása érdekében. Az ENSZ Biztonsági Tanácsát kérte, hozzon gyors és határozott intézkedéseket a történelmi kincsek megóvása érdekében.