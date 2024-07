Kijevbe látogatott Magyar Péter, a rakétatálálatot kapott gyermekkórháznál járt

A jelenleg EP-képviselőként is tevékenykedő politikus a kórház igazgatójával beszélgetett a támadásról és annak utóéletéről, majd azt mondta, a magyar nép érti, és tudja, hogy Ukrajnának joga van megóvni a területét. Hangsúlyozta, hogy ők is békét szeretnének, de ők nem magánrepülőkkel látogatnak diktátorokat, és folytatnak titkos tárgyalásokat, hanem a konkrét tettekkel akarnak segíteni – számolt be a Telex.

Az igazgató azt mondta, hogy a rakétacsapás napján ketten haltak meg itt, az egyikük egy orvos volt, aki leengedte az óvóhelyre a gyerekeket, majd visszament megnézni, hogy maradt-e még valaki, a másikuk pedig egy civil, aki a parkolóban tartózkodott. Összesen nagyjából 300 ember sérült meg, négyen súlyos állapotban vannak. Gyerekek is megsérültek, de közülük nem halt meg senki, leginkább az orvosokat érte a támadás. Az igazgató szerint nem először lőttek rakétát a kórházra, de ilyen súlyos támadásra még nem volt példa, és nem is gondolták, hogy lesz.

Hozzátette: úgy gondolja, a rakéta szándékosan ide lett célozva, és a támadás a teljes infrastruktúrát megbénította, nem volt víz, és elment az áram is, ami miatt az oxigénellátás is megállt.