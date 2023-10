Izraeli városokban a Hamász fanatikusai

A közlemény szerint a Hamász továbbra is támogatja ezeket a fegyveres csoportokat az izraeli városok elleni rakétatűzzel. Mint írták, a Hamász fegyveresei Ofakimban, Sderotban, Jad Mordechájban, Kfar Azában, Be’eriben, Yatedben és Kissufimban is jelen vannak. Korábban az izraeli erők azt közölték, hogy nyolc helyszínen állnak még szemben palesztin fegyveresekkel. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szóvivője hajnalban azt ígérte, az utolsó házakat is meg fogják tisztítani a terroristáktól.

(24.hu, ú)