Izraeli válaszcsapás Iránra: precíz pofon a perzsáknak

„Ismét bebizonyítottuk, hogy támadásra és megtorlásra kerül sor ott, ahol arra szükség van az izraeliek védelme érdekében” – közölte az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője. „Bárki, aki Izraelt fenyegeti, nagyon súlyos árat fog fizetni” – jelentette ki Daniel Hagari szóvivő azt követően, hogy a zsidó állam ellen október 1-én ballisztikus rakétákkal végrehajtott iráni támadásra válaszul Izrael most iráni célpontokra mért csapást. Arra a felvetésre, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújtott-e az Irán elleni támadásban, Hagari csak annyit közölt, az USA Izrael szövetségese, és a két ország továbbra is szoros kapcsolatban áll. A légicsapásokban két iráni katona életét vesztette, a helyi média legkevesebb hét robbanásról számol be Teheránnál és Karadzsnál, illetve a keleti Mashhad városában.

Csak katonai célpontok

A hadművelet körülbelül 3-4 órán át tartott, szombat reggel 5 órakor az IDF már azt közölte, hogy a támadássorozat véget ért, az izraeli légierő vadászgépei visszatértek a bázisaikra. Az izraeli hadsereg csak katonai célpontokat támadott, sem az energia-hálózatra, sem nukleáris létesítményekre, sem olajmezőkre nem mért csapást a perzsa ország területén. Jeruzsálem hírszerzési információk alapján hajtotta végre a légicsapásokat, repülőgépei olyan rakétagyártó létesítményeket találtak el, amelyeket az Irán által tavaly Izraelre kilőtt rakéták gyártásához használtak. Ezzel egyidejűleg az izraeli hadsereg Irán föld-levegő rakétabázisait és további iráni katonai légi képességeket támadott. Az Egyesült Államok korábban figyelmeztette Izraelt, hogy nem támogat egy Irán nukleáris létesítményei, sem olajinfrastruktúrája elleni támadást, mert attól tart, hogy az a konfliktus újabb eszkalálódását idézheti elő.

Teherán tépelődik

A Tasnim iráni hírügynökség szerint Teherán azt közölte, hogy légvédelmi rendszere sikeresen elhárította Izrael „agresszióját”, de néhány helyen korlátozott károk keletkeztek. A jelentés alapján Izrael Teherán, Huzesztán és Ilám tartományokban lévő katonai létesítményeket vett célba. Később azonban az IRNA hírügynökség hozzátette, a légicsapásokban két iráni katona életét vesztette. Teherán szerint nem érte támadás az Iráni Forradalmi Gárda objektumait. A Tasnim ügynökség egy meg nem nevezett kormányzati forrásra hivatkozva közölte, „nincs kétség afelől, hogy Izrael megfelelő választ fog kapni bármilyen akcióra”. Az iráni külügyminisztérium ezt követően közleményében a nemzetközi jog megsértésének nevezte a katonai célpontokra mért izraeli támadást és hangsúlyozta, „joga és kötelessége megvédeni magát a külső agresszív cselekményekkel szemben”. Ugyanakkor hozzátette, Teherán elismeri a regionális békével és biztonsággal kapcsolatos felelősségét. A jelei szerint a perzsa állam részéről azonnali válaszcsapás nem várható.

Finom figyelmeztetések

Értesülések szerint Izrael pénteken, a légicsapásokat megelőzően több félen keresztül figyelmeztető üzenetet küldött az irániaknak, azzal a céllal, hogy megakadályozza a szélesebb körű eszkalációt. Egy forrás szerint az izraeliek világossá tették, hogy általánosságban mi az, amit támadni fognak, és mit nem. Két másik személy arról számolt be, Izrael arra figyelmeztette Teheránt, hogy ne válaszoljon a támadásra, megtorlás esetén pedig újabb, jelentősebb támadást hajt végre, főleg, ha izraeli civileknek esik bántódásuk. A The Guardian szerint egy magas rangú amerikai tisztségviselő közölte, az Egyesült Államok nem vett részt az iráni csapásokban, de arra ösztönözte Izraelt, hogy azok alacsony kockázatú, polgári károk nélküli támadások legyenek, ez pedig „úgy tűnik, sikerült is”. A csapásokat „kiterjedtnek” és „pontosnak” minősítette. A Pentagon közleménye szerint Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter telefonon egyeztetett Joáv Gallant izraeli védelmi miniszterrel, akinek megerősítette az Egyesült Államok „sziklaszilárd elkötelezettségét Izrael biztonsága és önvédeleméhez való joga mellett”. Az USA továbbra is teljes mértékben támogatja a zsidó állam önvédelemhez való jogát – mondta izraeli kollégájának. Világossá tette azt is, hogy Washington rendületlenül hozzájárul a térségben állomásozó amerikai katonák és létesítmények, valamint Izrael és más partnerállamok védelméhez Iránnal és a Teheránból támogatott terrorista csoportokkal szemben.

Mindenki nyugalomra int

Szaúd-Arábia szombat reggel elítélte a támadást, a szuverenitás és a nemzetközi törvények megsértésének nevezve azt. A feleket maximális önmérsékletre sürgette, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy tegyen lépéseket az eszkaláció, valamint a térségben zajló konfliktusok megfékezése érdekében. Később az Egyesült Királyság is önmérsékletre szólította fel a feleket. Keir Starmer brit miniszterelnök leszögezte, a Közel-Keletnek el kell kerülnie a további regionális eszkalációt, és óva intette Teheránt a katonai válaszcsapástól. Az Egyesült Államok szintén sürgette Iránt, hogy ne torolja meg az izraeli csapásokat. Az elnökválasztás előtt álló Egyesült Államok az eszkalációt mindenképp el akarja kerülni a Közel-Keleten, ahol a Hamász tavaly októberi véres támadása után Izrael Gázában indított válaszcsapást a fegyveres szervezet felszámolására, majd a libanoni Hezbollah ellen lépett fel, miután az Irán támogatását élvező síita terrorista szervezet is aktivizálta magát, rakétákat lőve ki Izrael északi részére.

Pofon és precizitás

Robert C. Castel izraeli katonai szakértő a szombati támadás mérlegét a következőképpen húzta meg: „Irán számára már a támadás puszta ténye is óriási presztízsveszteséget jelent, úgy a hazai közönség, mint a régió szemében. Ez valószínűleg fokozódni fog, amikor a műholdfelvételek és az iráni ellenzék által készített képek kiszivárognak. A támadás hatékonyságának a kérdése sorsdöntő lehet a hét fronton zajló közel-keleti háború folytatására nézve. Ha az iráni légvédelmi rendszer nem képes hatásos védelmet nyújtani az ország vezetésének és a nukleáris fegyverprogramnak, akkor a teheráni vezetésnek újra kell gondolnia a stratégiáját.” Ami pedig az izraeli csapás kivitelezését illeti, a szakértő nem leplezte elismerését a támadás precíz kivitelezése láttán. „A támadásban a csapásmérő eszközökön kívül légi-utántöltő és elektronikai hadviseléssel megbízott repülőgépek is részt vettek, két hullámban támadva az 1600 km-re lévő célpontokat. Ez kicsivel több, mint a Budapest–London távolság. Bár az iráni légvédelem nagy intenzitással működött a megtámadott objektumok felett, az izraeli repülőgépek sértetlenül tértek vissza a bázisaikra.”

(Npsz, hvg, Tlx, ú)