Izraelben elsőként Netanjahut oltották be

Elindítva a koronavírus-járvány elleni védőoltási kampányt, Izraelben elsőként Benjámin Netanjahu miniszterelnököt oltották be szombat este.

Elindítva a koronavírus-járvány elleni védőoltási kampányt, Izraelben elsőként Benjámin Netanjahu miniszterelnököt oltották be szombat este.

A 71 éves kormányfő a televíziós kamerák előtt oltatta be magát a Tel-Aviv melletti Seba kórházban a BioNTech/Pfizer vakcinájával. Követte őt másodikként Juli Edelstein egészségügyi miniszter. Vasárnap Reuven Rivlin államfőt fogják beoltani. A vezető államférfiak példájukkal arra akarják buzdítani az izraeli polgárokat, hogy ők is oltassák be magukat. Először az egészségügyi dolgozókat és a rizikócsoportba tartozókat fogják beoltani.

"Ez nagy nap Izrael számára" - mondta Netanjahu. "Hiszek ebben a védőoltásban" - tette hozzá. A világjárvány vége már a horizonton van, Izrael több millió oltóanyagot fog kapni - mondta. Felhívta az izraelieket, hogy kövessék példáját. A tervek szerint Izraelben naponta mintegy 60 ezer embert fognak beoltani.

Az új koronavírussal fertőzöttek napi száma időközben eddig nem látott csúcsot ért el, ezen a héten három napon is túllépte a 2800-at. A hatóságok újabb szigorításokat helyeztek kilátásba, ha a szám ismét túllépi a 2500-at.

Izraelben a fertőzések száma viszonylag enyhe kezdet után nyáron meredeken megemelkedett. Ez egyebek között a túl korán bejelentett lazítások következménye volt. Szeptember közepén a kormány egy második szigorítást vezetett be, aminek következtében a számok jelentősen csökkentek. Október közepétől a kormány fokozatosan ismét lazított, mire a fertőzések száma újra növekedni kezdett.

Akik beoltatják magukat, "zöld igazolványt" kapnak, amely különféle előnyökkel jár. Elkerülhetik a karanténkötelezettséget, látogathatják a nyilvános rendezvényeket és az éttermeket. Az igazolványt várhatóan a második oltás után két héttel kapják meg az érintettek.