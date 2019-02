Ne sértegessék Meghan és Katalin hercegnőt!

A Buckingham-palota a közelmúltban az Instagramtól kért segítséget a két hercegnővel kapcsolatos sértő kommentek kiszűrése és eltávolítása ügyében, miközben a palota munkatársai hetente több órát töltenek az uralkodói rezidencia hivatalos Instagram-oldalán lévő megjegyzések moderálásával és a rasszista, valamint szexista tartalmak törlésével. Az elmúlt hónapokban szárnyra kapott a pletyka, amely szerint Harry herceg hitvese, Meghan és Vilmos herceg felesége, Katalin között ellenséges a viszony, ami részben hozzájárulhat ahhoz, hogy a hercegnők rajongói között éles szóváltások zajlanak a közösségi platformokon.

Meghan sussexi hercegnő, aki tavaly májusban esküdött örök hűséget Harry hercegnek, első gyermekükkel várandós, és a kismamát több kritika is érte a közelmúltban a közösségi médiában és a sajtóban amiatt, hogy a hivatalos eseményeken megérinti, megsimogatja gömbölyödő hasát. A The Times című brit napilap Vile Abuse címmel megjelent vezércikke szerint a két hercegnővel kapcsolatos kommentek egy része túlságosan rosszindulatú ahhoz, hogy nyomtatásba kerüljön, és egy részük még fenyegetéseket is tartalmaz.

„A nőket több zaklatás éri az interneten, mint a férfiakat, és ez alól sajnos a királyi család sem kivétel” – írta a lap.

A hercegnők ellen irányuló durva megjegyzésekre válaszul a Hello! magazin „kedvesség” kampányt indított a héten, amelynek keretében arra buzdítja a felhasználókat, hogy jól gondolkodjanak el egy-egy goromba komment leírása előtt.

„Számunkra elfogadhatatlan, hogy egymás ellen uszítsunk két nőt” – mondta a magazin tudósítója, Emily Nash a kampányt bejelentő videóban. Hozzátette: „elfogadhatatlan a sértő, fenyegető megjegyzések, valamint rasszista és szexista tartalmak posztolása. Elfogadhatatlan, hogy rátámadsz egy másik felhasználóra csak azért, mert nem értesz vele egyet”. (MTI)