Gulyás: Alaptörvénybe kerül, hogy a gyermek testi-lelki fejlődéshez való joga minden törvény fölött áll

Gulyás szerint a magyar kormány az utóbbi ülésén több adóváltoztatásról is tárgyalt, amelyek célja a családok támogatása. Ennek részeként 2026. január 1-jétől bevezetik a 40 év alatti, kétgyermekes anyák szja-mentességét, amely évente 120 ezer anyát érint, és mintegy 120 milliárd forintos költséget jelent a költségvetés számára. A mentesség bevezetése fokozatos lesz: 2027-től a 40–50 év közötti anyák, majd később az idősebb korosztályok is bekerülnek a rendszerbe. Emellett 2025 júliusától a gyed és gyes is szja-mentessé válik. A háromgyermekes anyák szja-mentességének költsége évi 200 milliárd forint lesz, míg a négygyermekeseké 50 milliárd forint.

Gulyás az infláció kérdését is kiemelte, különösen az élelmiszerárak emelkedését nevezve az egyik legnagyobb veszélynek. A kormány egy akciótervet dolgoz ki, amely piacvédelmi intézkedéseket, profitkorlátozást és az iparág adminisztratív terheinek csökkentését foglalja magában. Amennyiben ezek az intézkedések nem bizonyulnak hatékonynak, a kormány akár hatósági árak bevezetését is mérlegeli.

A USAID-ügy kapcsán Gulyás azt állította, hogy az Egyesült Államok által nyújtott támogatások Magyarországon a nyugati világ egyik legnagyobb korrupciós és befolyásolási botrányát jelentik. A kormány ezt a helyzetet gyorsan ki akarja vizsgálni, ezért kormánybiztost neveztek ki László András EP-képviselő személyében. Az ügy kivizsgálása érdekében László elsőként az Egyesült Államokba utazik, hogy minden releváns információt begyűjtsön. A kormány várakozásai szerint a nyomozás eredményeként egy törvénycsomag is születhet.

Az Alaptörvény módosítása is napirendre került. A változtatások közé tartozik, hogy rögzítik: az ember csak férfi vagy nő lehet, illetve hogy a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való joga elsőbbséget élvez. Emellett az alkotmányba foglalják a droghasználat tilalmát is, amelynek végrehajtására Horváth László fideszes képviselő kormánybiztosként felügyel majd.

A Pride felvonulás kapcsán Gulyás azt mondta, hogy abban a formában, ahogyan eddig zajlott, a jövőben már nem fogják engedélyezni, és új jogszabályok készülnek a kérdés rendezésére. Hangsúlyozta, hogy a gyülekezési jog és a gyermekek fejlődéshez való jogának konfliktusát kell feloldani.

A gazdaságpolitikával kapcsolatban a miniszter Trump tervezett 25%-os vámját is kommentálta, amely az EU-t sújthatja. Szerinte erről egyelőre nincs döntés, csak egy elnöki tweet jelent meg, így először tárgyalásokra van szükség az amerikai féllel.

Gulyás a Magnyitszkij-törvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy nem tervezik magyar állampolgárok kitiltását külföldi pénzek elfogadása miatt, de többes állampolgárok esetében lehetnek ilyen intézkedések.

Végül a miniszter arról is beszélt, hogy az Orbán-kormány belső átalakítása során a Miniszterelnökség négy főre szűkült, így a következő egy évben ő maga, Orbán Viktor, Rogán Antal és Orbán Balázs kizárólag a kormányzati koordinációra összpontosít majd.

