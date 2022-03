GALÉRIA: Újabb orosz luxusjachtot foglaltak le

Az olasz hatóságok lefoglalták az acéliparban, bankszektorban és bányászatban is komoly érdekeltségekkel rendelkező Alekszej Mordasov 65 méteres hajóját, a 2013-ban épített „Lady M”-et a Ligur-tenger-parton található Imperia kikötőjében.

Az olasz hatóságok lefoglalták az acéliparban, bankszektorban és bányászatban is komoly érdekeltségekkel rendelkező Alekszej Mordasov 65 méteres hajóját, a 2013-ban épített „Lady M”-et a Ligur-tenger-parton található Imperia kikötőjében.

A Guardian szerint ez csak a lista eleje volt, a milliárdos oligarcha Aliser Uszmanov szardínai, illetve Putyin egyik legfőbb tévés propagandistája, Vlagyimir Szolovjev a Comói-tó melletti villáját is zár alá vették. Emellett a Putyinhoz közel álló Gennagyij Timcsenko milliárdos 40 méter hosszú, Lena nevű 50 millió eurós hajóját is lefoglalták San Remóban. Uszmanov korábban egy 600 millió eurós jachtot bukott, Szolovjev pedig élő adásban borult ki, mert már előre tudta, a szankciók miatt bukta az olasz luxusvilláját… Mindeközben az orosz oligarchák kétségbeesetten menekítik jachtjaikat olyan országokba, amelyek eddig nem vezettek be szankciókat az országuk ellen. (Tx, Liner)