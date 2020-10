Franciaországban lelassult az élet a karantén első napján, de nem annyira mint tavasszal

Az általános karantént december 1-ig hirdette ki a kormány, de a korlátozások kevésbé drasztikusak, mint tavasszal, amikor a koronavírus-járvány 30 ezer áldozatot követelt az országban.

Ezúttal a munka nem állt le: aki nem tud távmunkát végezni, bejárhat a munkahelyére, az iskolák nem zárnak be és az idősotthonok és a kórházi betegek is látogathatók, valamint a parkokban és a tengerpartokon is engedélyezett a levegőzés.

Jóllehet a péntekre virradó éjjel életbe lépett, újbóli általános kijárási korlátozás lényege most is az, hogy csak indokolt esetben és meghatározott körzetben hagyhatják el a franciák a lakhelyüket, és a lakhelyelhagyást egy előzetesen kitöltött formanyomtatványon igazolniuk kell, pénteken viszonylag sokan voltak az utcákon, és a gépkocsiforgalom is majdnem a megszokott volt.

„Párizs ma inkább hasonlított egy átlagos hátköznapra, mint a karantén első napjára. Vigyázat. Most dől el, hogy el tudjuk-e kerülni a (kórházak) leterhelését” – írta a Twitteren Martin Hirsch, a párizsi közkórházak igazgatója.

A karantén életbe lépése előtt néhány órával csütörtök este az átlagosnál kétszer nagyobb, több mint hétszáz kilométeres dugó alakult ki a párizsi körgyűrűn, miután tömegek indultak vidékre átvészelni a következő hetek lezárását. Mások viszont éppen az ellenkező irányban, az őszi iskolai szünetet lezáró hétvége előtt akartak hazatérni a fővárosba.

Az előző karanténhoz hasonlóan a franciák eljárhatnak dolgozni, tanulni, vásárolni, orvoshoz, és naponta egyszer a lakhelyük körüli egy kilométeres körzetben sétálhatnak vagy futhatnak, de a tömegsportok tiltottak. A szabálysértőket vagy a lakhelyüket igazolás nélkül elhagyókat 135 euróra büntetheti a rendőrség.

Az éttermek, bárok és a nem létszükségleti termékeket árusító üzletek, valamint a sportlétesítmények, a színházak, a mozik, a múzeumok bezártak, de az élelmiszerboltok, a piacok és barkácsboltok nyitva tarthatnak.

A kormány azt ígéri, hogy két hét múlva a járványhelyzet alakulásának függvényében dönt a korlátozások enyhítéséről vagy további szigorításáról. A cél, hogy a jelenleg 40 és 50 ezer között mozgó napi esetszám legalább 5 ezerre csökkenjen.

Az egészségügyi minisztérium péntek este közzétett adatai szerint az elmúlt 24 órában 49 215 új esetet tártak fel az egészségügyi hatóságok a csütörtöki 47 637 és a vasárnapi, rekordnak számító 52 010 után.

Az elhunytak száma 545-tel 36 565-re emelkedett, s a pozitív tesztek aránya elérte a 20 százalékot az előző napi 19,4 százalék után.

A kórházakban 22 153 fertőzöttet kezelnek, közülük 3368 beteg fekszik intenzív osztályon, számuk az elmúlt 24 órában 221-gyel emelkedett. Az első hullám tetőzésekor több mint kétszer ennyi, 7200 súlyos beteg volt, de a számuk egyelőre még napról napra emelkedik, és a becslések szerint két hét múlva elérheti a 9 ezret.

Az Odoxa-Dentsu intézet felmérése szerint a franciák 70 százaléka támogatja a karantént. A tavaszi lezárás első napján 93 százalékos volt ez az arány. A támogatottság a 65 év feletti korosztályban a legmagasabb, míg a 25 éven aluliaknak csak 52 százaléka ért egyet a korlátozásokkal, amelyek a kormány becslése szerint 11 százalékos recessziót fognak eredményezni. Egyhavi lezárás mintegy 15 milliárd euróba kerül a francia költségvetésnek, amely 100 százalékban átvállalja a kényszerszabadságra kényszerülők bérpótlékát, és 10 ezer euróig megtéríti a kis- és középvállalatok forgalomkiesését is.