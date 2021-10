GALÉRIA: Jakab: diktátorokkal nincs alku, sem 1956-ban, sem 2021-ben

16:35

Diktátorokkal nincs alku, se '56-ban, se most - szögezte le Jakab Péter a Jobbik elnöke. '56-ban orosz tankok érkeztek, ma orosz hitel. Nekünk nem orosz hitel kell meg kínai pénz. Éveken át megosztottak bennünket, hogy uralkodhassanak rajtunk, de most végre egység van - mondta Jakab. Szerinte az ellenzék történelmi felelőssége elhozni a valódi rendszerváltást, ami az elszámoltatással kezdődik. Kövér elvtárs, remegjen a bajusz, mert a mi kezünk nem fogunk - zárta beszédét.

16:33

"Október 23. emlékeztet minket, ne feledkezzünk meg a saját személyes felelősségünkről. Itt a Kárpát-medencében minden nap harcolnunk kell a szabadságunkért újra meg újra. Ehhez nemcsak ész, hanem erő is kell. Mi azért vagyunk együtt, mert ugyanabban hiszünk: a családban, a nemzetben, egy erős és független Magyarországban. Aki idegen támadásokkal szemben a családját, nemzetét védi, az nemcsak az eszére, a szívére és az erejére számíthat, hanem arra is, hogy igaza van. Az igazság a szabadságharcosok oldalán állt akkor is, és ma is, ez az igazság tartott meg minket Európa közepén" – mondta, hozzátéve, századok óta ugyanazt akarják: igazságot Magyarországnak. Majd elmondta, nem szabad, hogy megtévesszen a baloldal látványos szerencsétlenkedése. Mert mögöttük álló nemzetközi szereplők erősek, és ez igazi fenyegetést jelent, mondja Orbán. Pénz, média, hálózat, ami mögöttük áll, ez olyan súlyos erő, amit több millió magyar csak együtt győzhet le és együtt szoríthat ki az országból. Ezzel lett vége a miniszterelnök beszédének

16:29

Szerinte csak egy baloldal van, akárhogy maszkírozzák magukat. "Akik 15 évvel ezelőtt az emberek közé lövettek, ma újra színpadra készülnek" - fogalmazott.

16:23

"Mi vagyunk, akik 1956-ba meglékelték a világkommunizmust és akik kiütötték az első téglát a berlini falból. Most is álljuk a sarat és csak annyit mondunk: a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz. És mivel három az igazság. a rezsi és a migránsügy után a gyerekeinket is meg fogjuk védeni. Magyarország lesz az első olyan ország, ahol az iskola falainál megállítjuk az erőszakos LMBTQ-propagandát" - mondta Orbán Viktor.

16:19

Közben az ellenzék is megkezdte a nagygyűlését az Andrássy út és a Dózsa György út sarkán tartják a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MMM, az MSZP és a Párbeszéd részvételével. A nyitóbeszédet Osváth Zsolt youtuber tartja.

16:14

Orbán Viktor miniszterelnök a 2010 előtti és utáni gazdasági teljesítményre és intézkedésekre is kitért. Egyik oldalon szerinte többek között emelkedő rezsiárak, a 13. nyugdíj elvesztése és eltörölt családtámogatások állnak. A másikon viszont a minimálbér emelése, a családok megvédése és a média „visszaszerzése” és Európa legalacsonyabb rezsiköltségei szerepelnek.

16:10

"A nemzetek életében vannak pillanatok, amikor hirtelen mindenki úgy érzi, elég volt, nem mehetnek úgy a dolgok, ahogy eddig mentek. Dönteni kell és a döntésünk megmutatja, kik is vagyunk valójában. Egy egész nemzetről derül ki, mit is ér. Hallgat, vagy protestál. Beletörődik vagy fellázad. Félrenéz vagy felegyenesedik. Elkullog vagy harcol. Nem bújhatsz el, mert egy magasabb igazság ellentmondást nemtűrően láthatóvá teszi magát és szembesít. Vagy ide vagy oda kell állnod. Szempillantás alatt kiderül, ki a jó és ki a rossz, ki áll a történelem jó és ki a rossz oldalán" - mondta Orbán Viktor. Szerinte a magyarok jól döntöttek, mert protestáltak és fellázadtak.

16:04

A miniszterelnök beszédét az 1956-os forradalom és a 2006-os őszi tüntetésekre való megemlékezéssel indította. Szerinte az ifjú kommunisták akkor október 23-ából november 4-ét csinálták. Egyik oldalon könnygázgránát, gumilövedék, vipera, míg a másik oldalon a becsapott, megalázott nemzet állt.

15:58

Orbán Viktor miniszterelnök elkezdte beszédét, ezt az Ismerős Arcok Nélküled című dalának előadása előzte meg.

15:54

A tömeg már a Himnuszt énekli. Perceken belül kezdődhet Orbán Viktor beszéde.

15:52

A spanyol fővárosban szombaton díszkivilágítással emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára. Madrid emblematikus főterén, a Puerta del Solon a tartományi kormány székházát, a Real Casa de Correos épületét öltöztetik piros-fehér-zöldbe. A magyar nemzeti színeket sötétedés után vetítik ki a homlokzatra néhány órán keresztül - írja az MTI.

15:43

15:23

Orbán Viktor beszéde valószínűleg nem a tervezett 15 óra 30 perces időpontban valósul meg, mivel a tömeg vége lemaradt. A becslések szerint fél óra, mire az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkára érnek.

15:09

A 444 tudósítói arról számoltak be, hogy a 2006-os rendőri erőszak jeleneteit vetítik a menetelőknek az Orbán-beszédhez vezető úton. A 24.hu riportere szerint egyértelmű, hogy nem 1956-ra emlékeznek, hanem 2006-ra.

14:48

A menet eleje megérkezett Orbán Viktor beszédének helyszínére.

14:00 óra körül indult el a A Civil Összefogás Fórum (CÖF) által szervezett Békemenet az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkára, ahol a tervek szerint 15 óra 30 perckor mondja majd el beszédét Orbán Viktor.

A programokat a Magyar Kétfarkú Kutyapár kezdte, akik saját Békemenetet indítottak.

Az ellenzék a Szabad Magyarországért! címmel meghirdetett megemlékezésen Márki-Zay Péter szólal fel.

