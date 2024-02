Fenyő-gyilkosság: Gyárfás Tamást hét év fegyházra, Portik Tamást életfogytiglanra ítélték

A Telekom a múlt évben átalakította a tarifacsomagjait, és most bejelentette: a közeljövőben minden ügyfelet átköltöztetnek (átmigrálnak) ezekre. Így, ha ön is az operátor ügyfele, akkor számíthat rá, hogy változik az eddigi csomag, más lehet az ár, a benne foglalt szolgáltatások is.