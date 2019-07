Elkeltek az EP-posztok

Az Európai Parlament (EP) a napokban megválasztotta a testület tisztségviselőit és a bizottsági helyeket is leosztották. Míg Magyarország két alelnököt ad, addig Szlovákia egyet sem.

Az EP megválasztotta 14 alelnökét és 5 kvesztorát, de az is kiderült, hogy az egyes képviselők milyen bizottságokban kaptak helyet. Az alelnöki helyek leosztásában nem a földrajzi, inkább a pártcsaládhoz való tartozás a mérvadó. Az alelnökök között a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének (S&D) három, az Európai Néppártnak (EPP) öt, a harmadik legnagyobb frakciónak, az Emmanuel Macron nevével fémjelzett Újítsuk meg Európát tömörülésnek és a Zöldek/Európai Szabad Szövetségnek is két-két alelnöki hely jutott. Az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal pártszövetség egy tagja és egy független is alelnöki tisztséget kapott.

A földrajzi leosztás tekintetében a kelet-közép-európai államoknak az alelnökök között öt képviselője szerepel, köztük egy lengyel, két cseh és két magyar. Az egyik magyar alelnök Dobrev Klára (S&D), a Demokratikus Koalíció EP-képviselője, aki ugyanakkor Gyurcsány Ferenc felesége is, a másik Járóka Lívia (EPP) fideszes képviselő.

Az EP alelnökeinek feladatai közé tartozik, hogy szükség esetén helyettesítsék az uniós törvényhozás elnökét, az olasz David Sassolit, de a személyi és adminisztratív kérdéseket irányító EP-s szervnek is a tagjai. Az uniós törvényhozás megválasztotta öt ún. kvesztorát is, köztük Monika Beňovát, aki a Smer színeiben jutott az Európai Parlamentbe és most az S&D frakciójában foglal helyet. A kvesztorok felelősek a képviselőket érintő adminisztratív és pénzügyekért.

A szlovákiai EP-képviselők is átvették már a mandátumukat. A három smeres az S&D-frakcióhoz, a két SaS-es az Európai Konzervatívok és Reformisták csoportjához, az OĽaNO, a KDH és a Spolu képviselői az EPP-hez, a Progresszív Szlovákia uniós honatyái pedig az Újítsuk meg Európát mozgalomhoz csatlakoztak. A Marian Kotleba nevével fémjelzett, szélsőjobboldali ĽSNS két EP-képviselője egy frakcióba sem tudott belépni, formálisan függetlenként folytatják a munkájukat az uniós törvényhozásban.