Donald Trump elhalasztja a döntést az autóimportot sújtó védővámokról

Szombaton járt volna le a korábban beígért vámtarifák bejelentésére megjelölt határidő. A tervezett védővámok a legnagyobb mértékben a német autógyártást sújtották volna, hiszen az Európai Unió gépkocsiexportjának nagyon nagy része a német autógyárakból származik.

A Fehér Ház közleménye szerint az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója, Robert Lighthizer egyelőre folytatja a tárgyalásokat az autók és egyes alkatrészek importjáról az Európai Unióval és Japánnal, valamint "bármely más országgal, amelyet a kereskedelmi főtárgyaló fontosnak ítél".

"Az Egyesült Államok védelmi és katonai fölénye függ autóiparunk versenyképességétől és attól a kutatás-fejlesztési tevékenységtől, amely az autóiparnak köszönhető" - áll az elnöki hivatal közleményében, amelyben azt is jelezték, ha a következő 180 nap alatt nem sikerül megegyezésre jutni, Donald Trump "dönt majd arról, hogy mikor és milyen további lépésekre van szükség".

A kereskedelmi minisztérium három hónappal ezelőtt, február közepén terjesztette elő vonatkozó jelentését a Fehér Háznak. Ebben kimondta, hogy álláspontja szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelent a nagymértékű jármű- és alkatrészimport az Egyesült Államokban. Ez alapján az elnök védővámokat rendelhet el, mint tette tavaly az acél- és alumíniumáruk esetében is. Donald Trump februárban még azt ígérte, hogy 90 napon belül döntést hoz a vámokról. Az elnök, aki egyetért a kereskedelmi minisztériummal, többször is azzal fenyegetőzött, hogy akár 25 százalékos pótvám kivetését is elrendelheti.

A kereskedelmi tárgyalások az Európai Unióval és Japánnal már megkezdődtek, de még a kezdeti szakaszban vannak, és szakértők szerint az amerikai kormányzatnak még időre van szüksége, mielőtt dönt az esetleges vámokról.

Amerikai tulajdonú autógyárak 1985-ben 10,5 millió autót gyártottak és értékesítettek az Egyesült Államokban, amivel piaci részesedésük 67 százalékra rúgott. Tavalyelőtt, 2017-ben már csak 3,7 millióra rúgott ez a szám, a piaci részesedés pedig 22 százalékra zsugorodott. Ez idő alatt az import szinte megduplázódott, 4,6 millióról 8,3 millióra nőtt a külföldről behozott járművek száma.

Az importált autókat fenyegető pótvámok bevezetése erős ellenkezést váltott ki a washingtoni törvényhozásban, a kongresszus számos prominens republikánus tagja sem támogatja. Az autógyártók is ellenzik a védővámokat, arra figyelmeztetve, hogy munkahelyek százezrei szűnhetnek meg, drámai mértékben drágulhatnak az autók és csökkenhetnek az önvezető járművek fejlesztésére költött pénzek.