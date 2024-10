Brit miniszterelnök: a zsidó nép és a hadműveletek miatt szenvedő civilek mellett egyaránt ki kell állni

Nem sokkal később, a londoni alsóházban személyesen elmondott nyilatkozatában Starmer ugyanakkor a gázai civil lakosságnak szánt segélyszállítmányok bejuttatását akadályozó korlátozások felszámolását követelte Izraeltől.

A tavaly október 7-én Izrael déli térségében végrehajtott terrortámadásban 1200 ember meghalt, háromezren megsérültek. A Hamász fegyveresei Gázába hurcoltak 240 túszt, akik közül sokan még mindig fogságban vannak.

Izrael ezután átfogó hadműveleteket kezdett a Gázai övezetben azzal a meghirdetett céllal, hogy felszámolja a Hamász politikai és katonai gépezetét.

A konfliktusnak eddig több mint 40 ezer halálos áldozata van.

Starmer a Downing Street által hétfőn közzétett évfordulós megemlékezésében leszögezte, hogy 2023. október 7. a zsidóság történelmének legsötétebb napja volt a holokauszt óta, és a támadás első évfordulóján mindenkinek kivétel nélkül ki kell állnia a zsidó közösség mellett.

„Nem szabad ugyanakkor elfordítani tekintetünket azokról a civilekről sem, akik e konfliktus rettenetes következményeit elszenvedik” – hangsúlyozta.

A brit kormányfő megismételte a haladéktalan gázai és libanoni tűzszünetre irányuló felhívását, és követelte a Gázának szánt humanitárius segélyszállítmányok bejuttatását akadályozó korlátozások maradéktalan felszámolását is.

A londoni parlament alsóházának hétfő délutáni ülésén elmondott személyes nyilatkozatában Keir Starmer kijelentette, hogy semmi sem indokolhatja e korlátozások további érvényesítését.

A brit miniszterelnök szerint Izraelnek újabb átkelőket kell megnyitnia, és engedélyeznie kell az életmentő segélyek bejuttatását.

Döntő fontosságú az is, hogy Izrael biztonságos tevékenységi környezetet teremtsen a gázai lakosságot segélyező aktivistáknak, akik közül máris túl sokan vesztették életüket, köztük három brit állampolgár – fogalmazott parlamenti felszólalásában a brit kormányfő.

Keir Starmer hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az Izrael ellen végrehajtott minapi iráni rakétatámadás nem önvédelmi akció, hanem agresszió volt, és a konfliktus komoly mértékű eszkalációját jelentette.

A támadás nyomán ismét nyilvánvalóvá vált, hogy Irán milyen rosszakaratú szerepet tölt be a térségben. A teheráni rezsim segítette a Hamászt az Izrael elleni tavaly októberi terrortámadáshoz használt eszközök beszerzésében, Irán fegyverezte fel a Hezbollah libanoni síita szervezetet is, amelynek egy éven át tartó folyamatos rakétazápora miatt 60 ezer izraelinek kellett elhagynia otthonát, és Irán támogatja a jemeni húszi lázadókat is, akik közvetlenül támadják Izraelt és a nemzetközi tengerhajózást – mondta a brit kormányfő.

Évfordulós beszédében Keir Starmer kijelentette, hogy a térség nem tud elviselni még egy évet ugyanilyen körülmények között. A konfliktus minden érintettjének vissza kell lépnie a szakadék szélétől, és meg kell találnia az önmérséklethez szükséges bátorságot - fogalmazott a brit kormányfő.

Hangsúlyozta: a jelenlegi helyzetnek nincs katonai megoldása, éppen ezért újult erővel kell folytatni a diplomáciai tevékenységet.