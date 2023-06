Borrell: az EU továbbra is éber marad, az orosz helyzet összetett és kiszámíthatatlan

Véleménye szerint ezek az események arra engednek következtetni, hogy az orosz állam és Vlagyimir Putyin elnök személyes hitelessége gyengülőben van. Mint mondta, a helyzet új kockázatokat vetít előre: a politikai instabilitást egy nukleáris nagyhatalom területén.

Újságírói kérdésekre válaszolva a főképviselő kijelentette: a Wagner fegyveres csoport lázadása „belügy”, amihez az EU-nak nincs köze. „Nem akarunk okot adni az orosz közvéleménynek arra, hogy azt higgye, bármilyen módon érintettek vagyunk. A helyzet váratlanul ért bennünket, de foglalkoznunk kell vele, elemeznünk kell a lehetséges forgatókönyveket, és előre kell terveznünk a lehetséges válaszokat, de ezt nem lehet egyik napról a másikra megtenni” – hívta fel a figyelmet.

Borrell hangsúlyozta: Ukrajnát továbbra is támogatni kell, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy folytassa az orosz csapatok visszaszorítását. Ennek érdekében az EU megduplázza az országnak nyújtott hadifelszerelést és képzést – erősítette meg. Közölte azt is, hogy a külügyminiszterek hétfőn elfogadták az európai békefenntartási mechanizmushoz szükséges 3,5 milliárd eurós kiegészítést, ugyanakkor hangsúlyozta: ez a támogatás nem csak Ukrajnának szól, hanem mások mellett az afrikai vagy a nyugat-balkáni békefenntartó tevékenységeket is megerősíti. Hozzátette, hogy az uniós katonai misszió már 24 ezer ukrán katonát képzett ki, az év végére a számuk elérik a 30 ezret.

„Hosszú távon, a háború befejezése után is segítjük Ukrajnát abban, hogy megvédje magát, és elrettentse az esetleges jövőbeli agressziót, valamint ellenálljon a destabilizációs törekvéseknek. Továbbra is katonai segítséget fogunk nyújtani védelmi iparának fellendítéséhez képzési missziók és technológiák átadása révén” – hangoztatta.

Borrell azt is közölte: az EU továbbra is arra törekszik, hogy igazságos és tartós békét sikerüljön teremteni Ukrajna számára, és ennek érdekében támogatja az ukrán elnök békeformuláját.

Sajnálatát fejezte ki továbbá amiatt, hogy Magyarország nem hagyta jóvá az ukrajnai fegyverszállításokra szánt újabb 500 milliós részlet kifizetését, egyebek között amiatt, hogy Ukrajna nem távolítja el a háborús szponzorok listájáról az OTP-t.

„Továbbra is együtt fogunk működni Magyarországgal és Ukrajnával, hogy lássuk, hogyan találhatunk megoldást ennek a nagyon sajnálatos helyzetnek a feloldására” – tette hozzá a főképviselő.