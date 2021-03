Az EU további 9 milliárd euró forrást biztosít a munkanélküliség mérséklésére

Az Európai Bizottság további 9 milliárd euró összegű, 2036. júniusi lejáratú kötvénycsomagot bocsátott ki a koronavírus-járvány miatt megnövekedett munkanélküliség mérséklését célzó uniós program (SURE) lehívható forrásai számára – közölte az uniós bizottság szerdán.

A tájékoztatás szerint a munkahelyek és a munkavállalók védelme, valamint a koronavírus-világjárvány súlyos negatív társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítése érdekében kibocsátott, 15 éves futamidejű kötvénycsomagot 0,228 százalékos hozammal árazták be, az uniós bizottság a kedvező feltételeket közvetlenül továbbadja az uniós tagállamoknak.

Az uniós SURE-program keretében az Európai Bizottság ötödször bocsátott ki kötvényeket. Az első négy kibocsátást követően mostanáig 15 uniós tagállam közel 53,5 milliárd euró összegű hitelt kapott a SURE keretében. A szerdai tranzakciót követően 16 tagállam összesen 62,5 milliárd euró hitelt kap.

Az uniós bizottság 2021 során további legalább 25 milliárd euró forrást fog bevonni uniós SURE-kötvények kibocsátása révén – közölték.

Az Európai Bizottság arról is tájékoztatott, hogy elindítja a 2018-as árakon számított 750 milliárd euró, illetve folyó árakon mintegy 800 milliárd euró összegű, a koronavírus-járvány gazdasági és társadalmi kárainak helyreállítási csomagja (Next Generation EU) keretében történő hitelfelvételt is.

Az Európai Unió 2020 elején hozta létre a SURE (szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő támogatás) nevű finanszírozási eszközt, azzal a céllal, hogy uniószerte segítsen megvédeni a koronavírus okozta járvány által nehéz helyzetbe került munkahelyeket és munkavállalókat. A kedvező feltételekkel felvehető, hosszú lejáratú hitel formájában nyújtott SURE-támogatás abban segíti az uniós tagállamokat, hogy könnyebben meg tudjanak birkózni a munkahelyek megőrzésére fordított állami kiadásoknak a járvány okozta válság miatti megemelkedésével.