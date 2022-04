Az EU országai valószínűleg jövő héten elfogadják az orosz olaj embargóját

A New York Times közölte a hírt, hogy jövő héten az uniós országok megszavazhatják az Oroszország elleni olajembargót, amiről már régóta nem tudnak dönteni.

A lap meg nem nevezett diplomáciai forrásokra hivatkozva közölte, hogy az EU a jövő héten megszavazhatja az Oroszország ellen bevezetendő olajembargót, mivel a német kormány a héten bejelentette, hogy támogatja az újabb szankciókat. Az EU olajának 28 százalékát kapja Oroszországból. Az ukrajnai orosz invázió óta pedig 14 milliárd eurót fizetett érte Moszkvának.

A Denník N a Týždeň alapján írja, hogy az európai gazdaságban már most szerdán be kellett volna mutatni az európai szankciók hatodik csomagját, amely az orosz olajimport tilalmát is tartalmazná, de ezt a képviselők még nem látták.

