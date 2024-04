Ausztria egy friss kémbotrány nyomán büntetné a baráti országok és a nemzetközi szervezetek elleni kémkedést is

Jelenleg Ausztriában csak az ország sérelmére elkövetett ügynöktevékenység büntetendő hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztéssel. A zöldpárti politikus elképzelései szerint ezt kiterjesztenék más országokra, illetve nemzetközi szervezetekre is tekintettel arra, hogy Bécsben számos nemzetközi szervezet székhelye található.

„A friss hírek azt bizonyítják, hogy szükséges bezárni ezeket a büntetőjogi joghézagokat” – mondta Zadic.

„Ausztriát azzal vádolják, hogy évtizedek óta egyfajta boldogok szigeteként működik a világ minden tájékáról érkező kémek számára. Ezért szükséges a büntetőjogi szigorítás” – hangsúlyozta Zadic.

„A joghézagok eddig lehetővé tették a külföldi hírszerzőszervezetek számára, hogy büntetlenül kémkedhessenek Ausztriában. Ezeket (a joghézagokat) most be kell zárni. Ki kell terjesztenünk a kémkedés elleni cikkely hatályát, hogy a jövőben bűnüldöző hatóságaink akkor is felléphessenek a külföldi hírszerzők ellen, ha azok nem közvetlenül Ausztria, hanem az itt székhellyel rendelkező nemzetközi szervezetek, mint például az ENSZ, vagy a baráti országok ellen kémkednek” – közölte az osztrák miniszter.

Az ügy előzménye, hogy március végén hivatali visszaélés és Ausztria sérelmére elkövetett hírszerzési tevékenység címén őrizetbe vették Egisto Ottot, a néhány éve feloszlatott Alkotmányvédelmi és Terrorizmusellenes Szövetségi Hivatal (BVT) munkatársát. Ottot azzal gyanúsítják, hogy orosz biztonsági szolgálatok megbízásából hozzáfért hatósági adatbázisokhoz és rendőrségi adatokat adott át orosz ügynököknek. Karl Nehammer osztrák kancellár hétfőn elrendelte a nemzetbiztonsági tanács összehívását is április 9-re.