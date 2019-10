A kurdok megállapodtak Damaszkusszal a szíriai csapatok telepítéséről a török határ mentén

A megállapodás megkötéséről a kurd adminisztráció - az Észak- és Kelet-Szíria Autonóm Adminisztrációjaként ismert félautonóm kurd intézmény - tájékoztatott vasárnap este. Közleménye szerint a szíriai hadsereg támogatni fogja az SDF-t a "török agresszió elleni harcban és azoknak a területeknek a felszabadításában, ahová behatolt a török hadsereg a zsoldosaival együtt".

A megállapodás értelmében már hétfőn megkezdődik a szíriai kormányerők telepítése. A kormánykatonák az SDF-fel együtt ellenőrzésük alá vonják a Kobani városhoz közeli határszakaszt. A közlemény szerint az elmúlt öt napban a Szíria északi részébe behatoló török erők számos bűncselekményt követtek el a polgári lakosság ellen.

"Az agresszorral szembeni közös ellenállás érdekében megállapodást kötöttünk a szíriai kormánnyal, hogy megvédjük a nemzeti szuverenitást és a határt" - áll a közleményben, amely szerint a megállapodás révén lehetővé válik a török csapatok és az oldalukon harcoló zsoldosok (szíriai lázadók) által megszállt minden terület, köztük Afrín felszabadítása.

Egy-két órával a megállapodás közzététele előtt nyugati hírügynökségek arról adtak hírt, hogy a szíriai hadsereg már megkezdte csapatok telepítését az ország északkeleti részébe, és közben tárgyalások kezdődtek a szíriai kormány és az SDF között egy szíriai orosz légitámaszponton. Az al-Majadín szíriai állami televízió közlése szerint a szíriai katonák vasárnap már be is léptek az Aleppótól 85 kilométerre északkeletre Manbídzs területére, és az elkövetkező órákban megérkeznek Kobaniba. Hasonló híreket közölt a SANA szíriai hírügynökség is.

Recep Tayyip Erdogan török elnök október 9-én jelentette be, hogy a török hadsereg és helyi szövetségese, a Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) ellenzéki fegyveres csoport Béke Forrása fedőnéven hadműveletet indított Északkelet-Szíriában a Törökország által terrorszervezetnek minősített, Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia, valamint az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista terrorszervezet tagjai ellen. Az offenzíva deklarált célja az, hogy elhárítsa a Törökország déli határát Ankara szerint fenyegető terrorveszélyt, továbbá egy biztonsági övezetet létrehozva szavatolja a Törökországban tartózkodó szíriai menekültek hazatérését. A török offenzíva azután vette kezdetét, hogy kivonult a térségből az amerikai hadsereg, amely a török bírálatok ellenére kiképezte és modern fegyverekkel látta az SDF gerincét adó YPG-t az Iszlám Állam elleni harcban.