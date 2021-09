Vírusveszély az iskolákban?

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter akár a tisztifőorvossal is kész ujjat húzni az iskolák nyitva tartása érdekében, a koalíciós partnere, Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter ugyanakkor Gröhling iskolanyitással kapcsolatos szabályait „rendkívül veszélyesnek” tartja.

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter akár a tisztifőorvossal is kész ujjat húzni az iskolák nyitva tartása érdekében, a koalíciós partnere, Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter ugyanakkor Gröhling iskolanyitással kapcsolatos szabályait „rendkívül veszélyesnek” tartja.

„Az iskoláknak nyitva kell tartaniuk, és nyitva is maradnak. Olyan járványügyi szabályokat vezettünk be, amelyek ezt lehetővé teszik” – mondta el a TA3 hírtelevízió hétvégi vitaműsorában Branislav Gröhling. A tárcavezető szerint e tekintetben kész szembeszállni akárJán Mikas tiszti főorvossal is, ha ő a járványügyi helyzet romlása esetén az iskolák tömeges bezárását kéri majd tőle. „Csak hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, semmi esetre sem adom majd az aláírásomat az iskolák tömeges bezárásához” – állítja Gröhling.

Igor Matovič pénzügyminiszter emiatt azonban a közszolgálati televízió hétvégi vitaműsorában rendkívül éles hangnemben kelt ki az oktatásügyi miniszter ellen, nem kímélve saját pártja jelöltjét, Vladimír Lengvarský egészségügyi minisztert sem. A kettejük által tető alá hozott, iskolanyitással kapcsolatos szabályok Matovič szerint „rendkívül veszélyesek”, mivel a fertőzés deltavariánsát épp a gyerekek terjesztik a legnagyobb mértékben. „Attól tartok, hogy az előttünk álló harmadik járványhullám rendkívül durva lesz” – állítja Matovič.

Elena Prokopová, az egészségügyi tárca szakértője szerint azonban az iskolák jelenleg teljesen más helyzetben vannak, mint egy évvel ezelőtt. „A lakosság egy része be van oltva, sokan át is estek a fertőzésen, miközben már jóval több információnk van a vírus terjedéséről is” – állítja Prokopová, aki szerint épp ezért az iskolák nyitva tartásával kapcsolatos szabályokat úgy állították össze, hogy azok maximális biztonságot nyújtsanak a gyerekeknek.

(TASR, mi)