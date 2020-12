Végleg lőttek a magyar egységnek?

Az MKP és a Híd vezetői szerint közel a megegyezés, az Összefogás szerint azonban ez korántsem igaz. Az előbbi két párt folytatni szeretné a tárgyalást, de lehet, hogy mindezt már az utóbbi szubjektum nélkül teszik.

Szerdán egy rendkívül furcsa sajtótájékoztatóra került sor az MKP pozsonyi székházában. Az először hárompártinak indult eseményen végül Forró Krisztián, az MKP elnöke és Sólymos László, a Híd vezetője kettesben szerette volna tájékoztatni a nyilvánosságot arról, hogy hol tart a közös magyar párt létrehozása. Bár a szerkesztőségeknek kiküldött meghívó végső változatában már nem szerepelt, Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke mégis megjelent az eseményen és váratlanul a pulpitushoz lépett. Annak ellenére, hogy az MKP sajtótitkára megpróbálta elvenni a szót Mózestől, az Összefogás elnöke mégis beszélni kezdett. Szerinte a Híd egy ultimátumot kényszerített rájuk, ugyanakkor a pártegyesülés több fontos részletében még nem jött létre. Így például abban sem, hogy új politikai szubjektumot jegyeznek-e be, vagy az Összefogást nevezik-e át. Elmondta, ők csak hárompárti sajtótájékoztatónak látják az értelmét. Hozzátette, szerdán reggel azonban egy SMS-t kapott. „Ez arról szólt, döntsük el, beleállunk-e valamiféle egységbe, különben a két párt külön sajtótájékoztatót tart” – mondta az Összefogás elnöke. Szerinte Sólymos pártjának politikusai azért siettetik a folyamatot, mert attól tartanak, hogy a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) letartóztatja őket. Ezt a Híd elnöke egyébként visszautasította. „Nem tartok attól, hogy elvisz a NAKA” – fűzte hozzá Sólymos.

A cirkusz

Forró az Összefogás elnökének váratlan fellépéséről úgy nyilatkozott, a sajtótájékoztató előtt azt mondták neki Mózes pártjának tagjai, ha nem állítják le a folyamatot, akkor cirkuszt fognak csinálni. „Csak gratulálni tudok nekik, ebben tényleg jók” – mondta az MKP elnöke. Forró szerint azért hívták össze a sajtótájékoztatót, mert el szerették volna mondani a nyilvánosságnak, hol tartanak az egyesülési tárgyalások. Az Összefogás azonban az esemény előtti este a közösségi oldalán arról írt, egy ultimátumot kényszerítenek rájuk. „Ennek hatására szerda reggel az elnökségünk úgy döntött, hogy csak a Híddal állunk ki sajtózni” – mondta az MKP vezetője.

Forró szerint egyébként az együttműködésről szóló megegyezést nagyrészt már megalkották. Szerinte egyedül az a kérdés maradt nyitva, hogy a párt vezető testületeiben milyen arányban képviseltesse magát a három jelenlegi párt. Forró szerint folytatni szeretnék az egyeztetéseket, és az Összefogásnak is fenntartják a tárgyalóasztal melletti helyet.

Az arányokon múlott

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, az egyesülési tárgyalások kulcskérdésévé vált, hogy a három szubjektum milyen arányban képviseltesse magát a közös párt vezető testületeiben. Sólymos a szerdai sajtótájékoztató után lapunknak úgy nyilatkozott, az MKP javaslata, ami szerint az MKP 3, a Híd 2, az Összefogás 1 arányban delegálja a szóban forgó testületek tagjait, az Összefogás számára nem volt elfogadható, míg számukra megfelelt volna. A Híd elnöke arról is beszélt, hogy ezen túl további kompromisszumos megoldások is terítékre kerültek. Így felmerült, hogy a pártvezetésben az MKP 5, a Híd 3, az Összefogás 2 arányban képviseltesse magát. „Ez már a negyedik, vagy ötödik visszalépés volt a Híd részéről” – fogalmazott, de hozzátette: „Azt nem értem, hogy ez a cirkusz miért kellett?” Egyben visszautasította, hogy ultimátumot adtak volna az Összefogásnak, és arról is beszélt, hogy a sajtótájékoztatóról ő is csak a szerkesztőségeknek kiküldött meghívóból értesült.

Arról is írtunk, hogy az pártvezetésen belüli arányok elosztására az Összefogás részéről felmerült, hogy az MKP kétnegyed, a Híd és az Összefogás is fejenként egynegyed részben delegálja az irányító testületek tagjait. Az MKP az összes változat szerint a pártvezetés felét adta volna, így megkerülhetetlen lett volna a döntéshozásban. Ugyanakkor nyitva maradt a kérdés, hogy az Összefogás és a Híd hogyan tudja elosztani a fennmaradó 50 százaléknyi helyet. Sólymos arra a kérdésre, hogy miért nem felelt meg nekik az egynegyedes arány, úgy válaszolt, hogy a 2020-as parlamenti választáson elért eredményeket tartották kiindulási alapnak. Mózes pártja ugyanakkor a 3:2:1-es leosztást nem fogadta el. Arra a kérdésre, hogy mi áll emögött, az Összefogás elnöke azzal válaszolt, hogy ők az arányok elosztására az előválasztást tartják a legjobb megoldásnak.