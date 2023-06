Váratlanul ért véget az utolsó parlamenti ülés

Több mint 20 olyan törvényjavaslat maradt, melyeknek megtárgyalására ebben a választási ciklusban már nem kerül sor. Jelentős részüket a volt koalíció képviselői terjesztettek elő. Az ellenzék szerint azzal, hogy a törvények mindhárom olvasatát egy ülés során akarták megszavaztatni, megpróbálták megkerülni a parlamenti házszabályt. Az első és a második olvasat között ugyanis legalább 30 napnak kell eltelnie, ami alatt a parlamenti bizottságok tárgyalnak a törvényjavaslatokról. Ezért is van szükség a törvények elfogadásához legalább két parlamenti ülésre. A Saska szerint elsősorban az OĽaNO kezdeményezte a precedens nélküli felgyorsított eljárást. Az ülés lezárását a jelen lévő 145 képviselő közül 85-en támogatták, ezzel 2 munkanappal megrövidítve a tervezett tárgyalások tervezett hosszát. Innentől kezdve a pártoknak nem marad más törvényes lehetőségük, mint megpróbálni a rendkívüli ülést összehívni. A legnagyobb eséllyel az OĽaNO fog ezzel próbálkozni, hiszen ezen párt képviselőinek törvényjavaslatai maradtak a legmagasabb arányban megtárgyalás nélkül. A nyáron azonban felújításra kerül a parlament épülete, aminek következtében nem fog működni a szavazórendszer sem, így a képviselőknek más helyszínt kellene találni.

Igor Matovič (OĽaNO) szerint a Smer, a Hlas, az Saska, a Sme rodina, a Republika, az SNS és a Progresszív Szlovákia képviselői megegyeztek, hogy szabotálni fogják a parlamenti tárgyalások rendes befejezését. „Ma reggel 9-kor csodával határos módon a parlament tele volt képviselőkkel, mikor normális körülmények között 9-kor alig 10 képviselő lézeng a tárgyalóteremben” – mondta a párt elnöke. Matovič szerint az ad hoc létrejött koalíció elvette pártja képviselőinek a jogát attól, hogy alkotmányos jogukkal élve szavazzanak azokról a törvényjavaslatokról, amelyek az emberek jólétét szolgálják.

Több törvény is kiesett

A képviselők nem szavaztak Igor Matovič (OĽaNO) javaslatáról, amely a 15 évesnél fiatalabb gyermekeket nevelő anyák jövedelemadó- mentességét biztosította volna, de elengedte volna a 25 éves kor alatti fiatalok adófizetési kötelezettségét is. A parlament nem szavazott az OĽaNO adóbónuszról szóló törvényjavaslatáról sem, amely biztosította volna, hogy 2025 után is 140 euró értékben kapjanak támogatást a 18 éves kor alatti gyermeket nevelő szülők, és további 50 eurós támogatást kapjanak azok a szülők, akiknek a 18. életévet betöltő gyermekük van. Szintén tárgyalás nélkül maradt Richard Vašečka (OĽaNO) nagy port kavaró javaslata, amely szülői beleegyezéshez kötötte volna az iskolai szexuális oktatást. A törvényjavaslat értelmében a szülők vallási okokra hivatkozva kérvényezhették volna, hogy gyermekeik ne részesüljenek efféle oktatásban az iskolában. Tomáš Šudík (OĽaNO) képviselő törvényjavaslata, amely beszüntetné a tyúkok ketrecben tartását, az ülés berekesztésének következtében szintén nem kerül be a törvénykönyvekbe. Kudarcba fulladt továbbá a 363-as paragrafus módosítási kísérlete is, mellyel az utóbbi hónapokban az OĽaNO, az Saska és a Za ľudí képviselői is próbálkoztak.

Eredménytelen Záborská

Nem került napirendre Anna Záborská (Keresztény Unió) és Anna Andrejuvová (OľaNO) azon törvényjavaslata sem, amelyben tiltanák a transznemű emberek személyi számának módosítási lehetőséget. Záborská ultrakonzervatív képviselő másik próbálkozása, amely a „terhes nők megsegítésére” szolgálna, szintén feledésbe merülhet. A törvényjavaslat 48 órára tolta volna ki a kötelező várakozási időt az abortusz előtt abban az esetben is, ha egészségügyi okok miatt van szükség a beavatkozásra.

Nem fognak már tárgyalni Matovič azon indítványáról sem, amely anyagi felelősségre vonná a politikusokat, illetve csökkentené a képviselők fizetését. Érdemes megjegyezni, hogy a politikusok anyagi felelősségre vonásával az elmúlt időben a Peter Pellegrini vezette Hlas kezdett kampányolni, a párt képviselői azonban szintén az ülés berekesztése mellett tették le a voksukat.