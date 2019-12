Változik a védőoltás ütemezése

Az MMR-oltás, tehát a kanyaró, a mumpsz és a rózsahimlő elleni védővakcina első részét a gyerekek továbbra is 15 és 18 hónapos koruk között kapják meg. Andrea Kalavská (Smer-jelölt) egészségügyi miniszter szerint az újraoltás előrehozására azért van szükség, hogy az óvodákban csökkentsék a kanyaróval való megfertőződés veszélyét. „Az a szándékunk, hogy az óvoda utolsó osztályát, amely 2020 szeptemberétől minden gyerek számára kötelező, olyan gyerekek látogassák, akik az oltás mindkét részét megkapták. Ezzel a gyerekközösségekben kisebb lesz a kanyaró terjedésének kockázata” – magyarázta a lépést a leköszönő miniszter azzal, hogy több európai országban, köztük Dániában és Spanyolországban is hasonló szabályozás érvényes.

Kállay Veronika gyermekorvos lapunknak elmondta, egyetért a minisztérium döntésével. „A 2018-ban végzett kutatás, amelyet a himlő miatt végeztek a lakosság körében a védőanyagszint felmérése céljából, alátámasztja, hogy hamarabb kell beadni a második, megerősítő oltást. Ennek köszönhetően a kollektív immunitás foka is magasabb lesz: ha a gyerekek be vannak oltva, a felnőttek sem fognak megfertőződni. A kicsiknél megelőzzük a betegséget, ők pedig védenek minket”– mondta az orvos.

A szigorítást az immunológiai munkacsoport 2018-as áttekintésének eredményeire alapozzák: a hároméves gyerekek körében 97,24% a beoltottak aránya, az öt- és kilencéves korosztály körében pedig 93,46%.

„Ezeket az eredményeket megnyugtatónak is tekinthetnénk, de a nemrégiben a Szlovákiában és Európában felbukkant kanyarójárványra való tekintettel az újraoltás időpontjának előrehozását szükséges lépésnek tartjuk. A kanyaróval leginkább a gyerekek fertőződnek meg, tehát a társadalom legsebezhetőbb csoportja”

– mondja Ján Mikas tiszti főorvos. Hozzátette, a beoltottak csökkenésének korában, és a nagyobb migrációra és a gyakoribb utazásokra való tekintettel, az oltás előbbrehozása biztosítja a gyerekek kanyaró elleni védelmének hatékonyságát.

A szigorítás 2020-tól lép érvénybe, de 2025-ig ugyanúgy, mint eddig, 11 éves gyerekeket is be fognak oltani. Azokra a gyerekekre, akik 2010. január elseje és 2015. december 31. között születtek, a változtatások még nem vonatkoznak, tehát 11 évesen fogják megkapni az oltás második felét. 2026 lesz az első olyan év, amelyben az újraoltást kizárólag az ötéves gyerekek fogják megkapni. A védőoltás első részét a gyerekek továbbra is 15 és 18 hónapos koruk között kapják majd.