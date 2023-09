Választás 2023: a Kékek–Híd kampánya a nosztalgia árnyékában

Kampányelemző sorozatunk 6. részében ismét Mayer András marketingszakértővel beszélgettünk, közösen próbáltuk megfejteni, milyen kampánycselekkel próbálja meggyőzni választóit a Kékek–Híd. A párt elődtörténetéről érdemes tudni, hogy egy viszonylag új, májusban alapult formációról van szó. A volt miniszterelnök, Mikuláš Dzurinda már az év elején előrukkolt egy új politikai projekttel. Víziójában a mérsékelt jobboldali demokratikus pártokat szerette volna összevonni, a projekt azonban kudarcba fulladt. Nem sikerült megegyezni az OĽaNO-ból kiugró Demokratákkal, így Dzurinda pártja egy ideig Kékek-Európai Szlovákia néven működött, egyedül. A 2009-ben alakult Híd 2021-től a Szövetség platformja volt. Idén tavasszal azonban, több áthidalhatatlan ellentét után, a mozgalom kilépett a gyűjtőpártból. Az utolsó csepp a pohárban Gyimesi György érkezése volt a Szövetség listájára, aminek következtében a Híd-platform elnöksége és tagjainak jelentős része távozott, hogy új párttá alakuljanak, Híd 2023 néven. Rövidesen kiderült, Dzurindáékkal egy listán indulnak, a név pedig Kékek–Híd lesz. Mayer szerint, ha a Szövetségből való távozást sikerül pozitívan tálalni, az akár kedvezően is visszahathat a pártra.

A Híd mint szimbólum

A Híd, már magában mint elnevezés is erővel bír, hiszen több mint 10 éve jelen van a politikában. Mayer szerint, épp ezért nem véletlen, hogy a Szövetségben is ragaszkodnak a névhez és a platform megmaradásához. A Híd részéről szintén előnyös visszatérni a régi névhez, hiszen azon választók számára, akik nem követik napi szinten a politikát, könnyen úgy tűnhet, ez ugyanaz a Híd, mint ami 2009-ben alakult, pusztán annyi történt, hogy az élén most Bugár Béla helyett Sólymos László áll. A Kékekkel kötött pártszövetség létrejötte után azonban nyilvánvalóvá vált, hogy Dzurinda pártja uralja a terepet. Bár megpróbálják a két partnert egyenrangúnak mutatni, azáltal, hogy a Kékek szerepelnek a névben elsőként és Dzurindáé a lista első helye, a választók fejében az az üzenet foganatosul: „a kékek kezében a gyeplő” vélekedik Mayer. Mindemellett érdemes kiemelni, hogy Dzurinda neve máig ismertebb, mint Sólymosé, még a szlovákiai magyar közegben is. A közös lista kampány-anyagainak színhasználatában mindkét párt színe megjelenik. Bár itt is Dzurinda kékje dominál, erős kontrasztként megjelenik a Híd narancssárgája is, amit többnyire a lista számának jelölésére használnak.