Újra több ezren tüntettek a kormány ellen

A tüntetés színpadára lépve Kristína Tormová színésznő elmondta, Pozsonyon kívül további 24 szlovákiai városban és több külföldi nagyvárosban is tiltakozást tartanak. A fővárosi megmozduláson a tömeg olyan jelszavakat skandál, mint az „Elég volt Ficóból”, „Fico maffiózó”, Peter Pellegrinivel a kormányzó Hlas elnökével kapcsolatban pedig a „Csicska” szót ismételgetik a tüntetők.

A demonstráción mindenek előtt a büntetőtörvénykönyv kormány által indítványozott módosítása ellen tiltakoznak. Ahogy arról mi is beszámoltunk, ennek keretében csökkentenék például a korrupcióért járó büntetéseket, de eltörölnék a Különleges Ügyészséget is, amely a legsúlyosabb korrupciós bűntényeket vizsgálja. A kormánypártok csütörtökön korlátozták a törvénymódosítás parlamenti vitáját is.

A fővárosi tiltakozáson a tömeg megtöltötte az Sznf. teret, még a szomszédos történelmi vásárcsarnok előtti téren is rengeteg ember áll. A hasonló méretű tüntetések résztvevőinek számát utólag tízezer fő felettire becsülték.

A pozsonyi tüntetésen felszólalt Natália Svítková, a kormány által félreállított egyik rendőrnyomozó felesége, aki a Demokraták párt tagja. Beszédet mondott František Majerský, a KDH parlamenti képviselője, Branislav Gröhling, az SaS alelnöke, Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke. Gröhling és Šimečka is bírálta a miniszterelnököt a napokban tett kijelentése miatt, mi szerint Kijevben nincs is háború. A tüntetésen a szónokok, de a skandáló tömeg is együtt emlegette Robert Ficót (Smer) és Orbán Viktor (Fidesz) magyar miniszterelnököt.

A kassai tüntetésen a Denník N becslései szerint nagyjából négyezren jelentek meg. „Nem engedjük, hogy Szlovákia maffiaállammá váljon” – mondta a Progresszív Szlovákia (PS) parlamenti képviselője, Martin Dubéci, aki az elsők között szólalt fel.

Dubéci után beszédet mondott még az eseményen Richard Sulík (SaS) és Andrea Turčanová (KDH). A politikusokon kívül Katarína Koščová énekesnő és Miriam Šebová, a Kassai Műszaki Egyetem pedagógusa is felszólalt.