Újjáépítési alap: megosztott kormánypártok

A koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó uniós pénzügyi csomaggal kapcsolatos reformterv még a kormánypártokat is megosztja.

Pozsony | A koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó uniós pénzügyi csomaggal kapcsolatos reformterv még a kormánypártokat is megosztja.

A legnagyobb kormánypárt, az OĽaNO által jelölt pénzügyminiszter, Eduard Heger a hét elején tette közzé a tárcája által kidolgozott Modern és sikeres Szlovákia reformtervet, koalíciós partnere, a Sme rodina pénteken máris előállt a saját javaslatával.

„A pénzügyminiszter által bemutatott csomag csak egy 30 milliárdos buborék volt, amelyben nem voltak konkrétumok”

– bírálja a pénzügy javaslatát Boris Kollár házelnök, a Sme rodina elnöke. A Heger által bemutatott 119 oldalas tervezet reformjainak a végrehajtásához ugyanis csaknem 30 milliárd euróra lenne szükség, míg az uniós újjáépítési alapból Szlovákiának nagyjából 6 milliárd euró jut majd. „Velünk a pénzügy által bemutatott tervezetről senki sem egyeztetett, ezért saját javaslattal állunk elő” – mondta el Kollár, aki szerint az általuk szorgalmazott beruházások és reformok végrehajtásához legfeljebb 5,8 milliárd euróra lesz szükség.

A párt által közzétett tervezet 2,9 milliárd eurót szánna a beruházásokra és ugyanekkora összeget a reformokra. A Sme rodina munkaügyi minisztere, Milan Krajniak szerint a világjárványt követő gazdasági válságból csak egy átfogó adóreformmal lábalhatunk ki.

„Szlovákia egyik legnagyobb problémájának a magas adóterhek számítanak. Ezért a béreket terhelő szociális járulékok mértékét a jelenlegi 34,6-ról 28,6 százalékra szeretnénk csökkenteni. A jövedelemadó kulcsát ezzel párhuzamosan egy százalékponttal csökkentenénk”

– mondta el Krajniak.

Andrej Doležal, a párt közlekedési minisztere szerint a vasúthálózatok villamosítására és felújítására 700 millió eurót fordítanának, 300 millió eurót szánnának azonban a családi házak felújítására is. Ez utóbbiból nagyjából 30 ezer családi házat lehetne felújítani. A fennmaradó összegből 600 millió eurót juttatnának az általános és középiskolák felújítására, 100 millió euróból pedig Nyugat-, Közép- és Kelet-Szlovákiában is építenének egy-egy új egyetemi központot. A Sme rodina szerint azonban az újjáépítési alapból kellene finanszírozni 975 új szociális intézmény építését is.

Igor Matovič kormányfő nem lát semmi problémát abban, hogy a Sme rodina saját tervezettel állt elő, épp ellenkezőleg, azt tartaná az ideális helyzetnek, ha minden párt, vagyis a kormánypártok és az ellenzékiek is előrukkolnának a saját javaslataikkal.

„Így kellene ennek működnie. Több száz javaslat, több tíz- vagy százmillió euró értékben, amiből aztán kiválogatjuk az 5-6 legfontosabbat, amelyek végrehajtására nagyjából 6 milliárd euró áll majd a rendelkezésünkre”

– mondta el Matovič.