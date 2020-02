Újabb felmérés mutatja az OĽaNO erősödését

Az AKO közvélemény-kutató legfrissebb felmérése is azt mutatja, hogy az OĽaNO lett a Smer után a második legerősebb párt, megelőzve Kotlebáékat. A Híd 4,5, az MKÖ 3,2 százalékon áll.

Pozsony |

A TA3 megrendelésére készített friss felmérés szerint ha most tartanák a parlamenti választást, a Smer 17,3 százalékot, az OĽaNO 13,5, a Kotlebovci-ĽSNS 11,8 százalékot szerezne. A Za ludí 9,5, a Ps-Spolu 8,7 százalékkal jutna be a parlamentbe, A Sme rodina 6,4 az SaS 5,8, a KDH 5,3 százalékkal végezne, és a parlamentbe becsusszanna még az SNS is 5,1 százalékkal. A Hídnak 4,5, az MKÖ-nek 3,2 százalékot mért az AKO ügynökség.

A jelenlegi ellenzéknek ilyen eredménynél kényelmes, 89 fős többsége lehetne a parlamentben, de elvileg a Sme rodina nélkül is képesek lennének egy szűk többségű kormánykoalíciót alakítani.