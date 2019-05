Új rendszerben a tanárok

A képviselők megtörték Andrej Kiska vétóját és tegnap 77 támogató szavazattal elfogadták a pedagógusokról szóló törvény módosítását, amely egyebek mellett teljesen átalakítja a pedagógusok továbbképzésének a rendszerét. Az úgynevezett kreditrendszer jelenlegi formájában megszűnik. Az oktatási tárca elégedett a módosítással. Állítja, nagyobb védelmet kapnak a pedagógusok a zaklatással szemben, a pedagógusok az iskolák igényeit figyelembe véve specializálódhatnak, néhány pedagógus óraszámát megemelik, viszont az igazgatókét csökkentik. Automatikusan nyugdíjazzák továbbá a 65. életévüket betöltő tanárokat. Peter Krajňák (Híd) oktatási államtitkár szerint a két év alatt kidolgozott módosítás kompromisszum eredménye. Állítja, a szakszervezet véleményét figyelembe vették a módosító javaslat kidolgozásakor. „Az új törvény nem törli el a korábban összegyűjtött kreditekért járó bérpótlékot, az 2026-ig jár a pedagógusoknak” – hangsúlyozta Peter Krajňák. A módosítás új továbbképzést vezet be a pedagógusoknak. „A végzettségét bővítő tanulmányok után 6%-os bérpótlék jár, az állami nyelvvizsgáért 12%, a specializációs továbbképzésért 3%, az innovációs továbbképzésekért háromszor három, azaz 9%-os bérpótlékot kaphatnak a pedagógusok. Jelentősen változik tehát a rendszer. A pedagógusok saját iskolájukban abszolválják a továbbképzést” – magyarázta az államtitkár. A bérpótlék összesen legfeljebb 12% lehet. Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet vezetője szerint a 2009-ben jóváhagyott jogszabálynak voltak ugyan hiányosságai, de elég lett volna kiértékelni a törvény teremtette helyzetet és módosítani. Ráadásul a most jóváhagyott módosítás a magyar képzések terén is „sántít”. Az eddigi szabályozás ugyanis kimondta, hogy minden tanárnak joga van olyan nyelven továbbképeznie magát, amilyen nyelven oktat. „Mi lesz akkor, ha a Módszertani és Pedagógiai Központ SNS-es vezérigazgatója egyszer csak azt mondja egy záródolgozatra, hogy miért van ez magyarul. Vagy az MPC központ felszólítja a komáromi fiókját, hogy mutassa meg, milyen paragrafus alapján tartja magyarul a képzéseit” – vetette fel Fodor Attila.

A pedagógusokról szóló törvény módosítása jelentősen javít a pedagógusok helyzetén – állítja az oktatási minisztérium, mely teljesen átalakítja a pedagógusok továbbképzési rendszerét. A szakemberek szerint viszont nem lesz változás, a tanárok folytathatják a „pótlékhajhászást”.

Peter Krajňák (Híd) oktatási államtitkár szerint jelentősen átalakul a pedagógusok továbbképzésének rendszere, az új jogszabály felszámolja a kreditrendszert. Ez alapján a pedagógusok az összegyűjtött kreditpontokért maximálisan 12 %-os bérpótlékot kaptak.

Változik az atesztációs vizsgák feltétele. „A pedagógusokat a jövőben már nem kötelezzük arra, hogy az atesztációs vizsgára munkát dolgozzanak ki. A vizsga állhat saját portfóliójuk bemutatásából, vagyis abból, amit a gyakorlatban az iskolában csinálnak. Leegyszerűsítve, például, ha a pedagógus kidolgoz egy kiadványt, akár csak iskolája számára, vagy egy oktatási segédanyagot, egy kiegészítő digitális segédanyagot, ezt bemutathatja az atesztációs bizottságnak, s elnyerheti vele az atesztációt anélkül, hogy többoldalas papírmunkát kellene leadnia”– magyarázta az államtitkár, azzal, hogy továbbra is lesz lehetőség a pedagógusok értékelésére. Peter Krajňák becslése szerint az új rendszer felfutási ideje mintegy két év lehet. „Erre természetesen reagálniuk kell a képzéseket nyújtó pedagógiai, módszertani központoknak, hogy fel tudjanak készülni az új továbbképzési programokra, melyeket természetesen alkalmazni kell a magyar pedagógusok képzésére” – jegyezte meg Krajňák.

Az innovációs továbbképzések várhatóan 20 órás képzések lesznek, melyek az iskolában folynak majd. „Ezen belül lesz lehetőség arra, hogy az iskola önállóan döntse el, milyen szakemberre van szüksége, és ilyen képzést szervezzen helyben az iskolában. Például, ha gond van a zaklatással vagy például a természettudományi tantárgyakkal, akkor meghívhatnak egy, az adott területen jártas szakembert, aki helyben, a helyi problémákra reagálva segíthet azok megoldásában” – pontosította Krajňák.

Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet vezetője szerint egyelőre nem látható, mi újat hoz a pedagógusok továbbképzésében az új törvény. „A tanárok ugyanúgy gyűjtögetik majd a kreditpótlékot, csak most továbbképzési pótléknak fogják hívni, s ugyanúgy 12%-ot lehet elérni. Ráadásul néhány típusú képzést teljesen összetör. Ilyen az aktualizációs képzés, mely átmegy az iskolákra” – magyarázza a Comenius Intézet vezetője. Ez alapján az iskolának két év alatt kell kidolgozni egy 20 órás programot. „Nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, milyenek lesznek a havi kétórás tantestületi továbbképzések” – mondta Fodor Attila, aki szerint elegendő lett volna módosítani a jelenlegi törvényt. „A tíz éve elfogadott törvénynek nem az volt a küldetése, hogy kreditőrületet váltson ki. A pedagógusok béremelését egy normális béremelési rendszerben kellett volna megoldani, ezzel a kreditek hajszolását vissza lehetett volna fogni. Törekedni kellett volna a színvonalasabb képzésekre a szigorúbb ellenőrzésekkel” – mondta Fodor Attila azzal, hogy a képzést nyújtó központok reagáltak, és rengeteg új programot kínáltak a tanároknak. Kérdés viszont, milyen munka és tudás volt, van egy-egy ilyen képzés mögött. A még működő kreditrendszerből a képzéseket nyújtók egy csoportja „bizniszt” csinált. Magyarán: a befizetett összeg volt a lényeg, a pedagógusok pénzért, sokszor képzés nélkül is megkapták a kreditpontokat.

„Feltételezzük, hogy ez a módosítás valóban hatékonyabbá és szakmaibbá teszi a pedagógusok továbbképzési rendszerét, és megelőzi a visszaéléseket” – véli az államtitkár. Azt, hogy az új rendszerben elvégzett továbbképzéseket a pedagógusok reálisan felhasználják-e a tanórákon, az államtitkár szerint a tanfelügyelet feladata lesz ellenőrizni.

Ugyanakkor Fodor Attila véleménye szerint a vezetőképzők is megsínylik a módosítást.

„A vezetőképző 320 órás lesz. Ebből 200 órát úgy kell elvégezni a jelentkezőnek, hogy még csak pedagógus. Az igazgatói posztot úgy pályázhatja majd meg, hogy igazolja, elvégezte a 200 órát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ambiciózus kollégát 25 napos képzésre kell elengednie az igazgatónak azzal, hogy 2-3 év múlva megpályázza a pozícióját” – Fodor Attila véleménye szerint a mi kultúránk erre még nem érett meg.