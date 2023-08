Uhrík nem tartja hibának, hogy tagja volt az SDKÚ ifjúsági tagozatának

Uhrík elmondta, diákként keresztény-konzervatív értékeket vallott, ezért csatlakozott az SDKÚ ifjúsági szervezetéhez. „Azonban gyorsan rájöttem, hogy helytelen az a politika, amit folytatnak. De ha mindez nem történik meg, talán sosem jutok el a most vallott nézeteimhez” – közölte Uhrík. Hozzátette, hogy ezt követően Marian Kotlebával, az ĽSNS elnökével „kiépítették az akkori legerősebb pártot, amely egyedüliként kritizálta nyíltan a nyugati politika hiányosságait”.

Uhrík azt is visszautasítja, hogy titkolta tagságát az SDKÚ ifjúsági szervezetében. „Legalább 5000 ember tud erről már 13 éve. Tudták az újságírók is, mivel 2017-ben alaposan átvilágítottak, amikor megpályáztam a megyeelnöki posztot. Nem véletlen, hogy éppen most, a választás előtt vették elő ezt a témát” – állítja Uhrík, és rámutatott, hogy karrierje során több más politikus is változtatta a nézeteit.

Az Aktuality.sk írt arról, hogy Uhrík tagja volt az SDKÚ ifjúsági szervezetének, az Új Generációnak, és a 2010-es helyi önkormányzati választáson az SDKÚ képviselőjelöltjeként indult Komjáton.

Uhrík később Kotleba pártjának, az ĽSNS-nek lett a tagja, és a 2019-es választáson megválasztották európai parlamenti képviselőnek. 2021 elején néhány párttársával kilépett az ĽSNS-ből és megalapították a Republika mozgalmat, melynek elnöke lett.