Tudjuk, melyik sztrádaszakaszon növelik a sebességet 140 km/órára!

Pozsony | A szlovák rendőrség és a közlekedési tárca is megkezdi a 140 km/órás maximális sebesség tesztelését a szlovákiai autópályákon. Ausztriában már néhány hónapja tesztelik a magasabb sebességet, a szlovákiai tesztelés jövő héten kezdődik.

„Megígértem, hogy kipróbáljuk, fel lehet-e emelni a maximális megengedett sebességet az autópályák olyan szakaszain, amelyek nagyobb sebességnél is kellő biztonságot nyújtanak. A D1-es autópálya Poprád melletti 38 km hosszú szakasza az összes építési, műszaki és biztonsági feltételt teljesíti, ami a magasabb megengedett sebesség bevezetéséhez szükséges. Most már a sofőrök viselkedésén fog múlni, hogy hosszútávon be lehet-e vezetni, a 140 km/h-s sebességet ezen a szakaszon és ha igen, mikortól” – mondta Érsek Árpád (Híd) közlekedési és építésügyi miniszter.

A Poprád melletti szakaszon a Nemzeti Autópálya Társaság hamarosan kiteszi az új közlekedési táblákat, hogy október 1-re a szakasz készen álljon a sebességkorlátozás csökkenésére. A következő szakasz, ahol a jövőben szóba jöhet a magasabb sebesség tesztelése a D1-es autópálya Nagyszombat – Trencsén szakasza. Ezt a szakaszt azonban a forgalomsűsűség miatt a rendőrség jelenleg nem javasolta. A következő kiválasztott autópálya-szakaszon Eperjes és Kassa között, a Budamér–Bidovce szakasszal kapcsolatos építkezési munkák folynak.

„Azt, hogy a kiválasztott autópálya-szakaszokon a jövőben lehetséges lesz-e 140 km/órás sebességgel közlekedni, csak a gépjármű-vezetők viselkedésének vizsgálata és a rendőrséggel folytatott szakmai vita alapján lehet majd eldönteni” – közölte lapunkkal a közlekedési tárca.