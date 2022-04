Tovább húzódik a Fico kiadásáról szóló parlamenti ülés

Ha a parlament engedélyezi is Fico mentelmi jogának felfüggesztését, az még nem azt jelenti, hogy a gyanúsított képviselőt bilincsben vezetik ki a parlamentből – mint minden szlovák állampolgár esetében, Fico vizsgálati fogságba helyezéséhez is bírósági határozatra van szükség. A parlamenti vitába 35 képviselő jelentkezett be írásban, másfél napnyi ülésezés után azonban két tucat politikus maradt a felszólalók listáján, akik legkorábban jövő héten mondhatják el véleményüket. Péntek délután kettőkor, a hagyományoknak megfelelően berekesztették az ülést, a folytatásra kedden reggel 9 órakor kerül sor, a szavazás azonban minden jel szerint csak a hét másik felében várható – eddig mindössze 9-en adták elő beszédüket. Ennek részben az az oka, hogy minden felszólalás után körülbelül 20 tényszerű megjegyzés hangzik el. Elsősorban a Smer politikusai vállalnak aktív szerepet a pártelnöküket érintő kérdésben. Az ellenzéki párt képviselői a rendelkezésükre álló időt főként Fico védelmére és a kormány kritizálására használták fel.

Elfogultság

Fico nem sokkal a tanácskozás megnyitása után javasolta a képviselői grémium összehívását. Juraj Blanár (Smer), a parlament alelnöke vezette az ülést, Boris Kollár (Sme rodina) beleegyezését követően eleget tett Fico kérésének, és a grémiumra való tekintettel rövid időre felfüggesztette a tárgyalást. Fico azzal vádolta a mentelmi bizottság elnökét, Anna Andrejuvovát (OĽaNO), hogy a reggeli órákban találkozott Daniel Lipšic speciális ügyésszel, aki károsultként szerepel az ügyben. Rámutatott, Andrejuvová pályafutása során évekig Lipšic kollégája volt, állítása szerint nála elfogultabb képviselőt keresve sem találtak volna a parlamentben.

A bizottság elnöke tagadta a találkozót, a Hospodárske noviny szerint a grémium egyeztetése során nem történt érdemi változás, elsősorban arról volt szó, milyen szerepe van a bizottság vezetőjének. A koalíció szerint a Smer taktikája egyértelmű – húzzák az időt, hogy főnökük hosszabb ideig maradjon szabadlábon.

Lipšic szintén cáfolta, hogy pénteken találkozott Andrejuvovával. A speciális ügyész leszögezte, köztudott, hogy Andrejuvová a kolléganője volt az igazságügyi minisztériumban, a belügyminisztériumban és a parlamentben. „Apám temetése óta nem találkoztam vele és semmilyen módon nem kommunikáltunk” – jelentette ki azzal, hogy április 25-én Andrejuvová részt vett apja temetésén. Lipšic felszólította a gyanúsítottakat, a Speciális Ügyészi Hivatal helyett az ő személye ellen irányítsák a támadásaikat. Leszögezte, évekig közszereplő volt, így hozzászokott az agresszív támadásokhoz, a hivatal ügyészei, akik csupán a munkájukat végzik ezt nem érdemlik meg. Továbbá arra kérte Ficóékat saját védelmük érdekében ne éljenek vissza az apja halálával.

Peter Pellegrini (Hlas) csütörtökön kijelentette, nem támogatja Fico kiadását, a tervek szerint pénteken kellett volna felszólalnia, de végül felcserélték a sorrendet, s helyette Ľubomír Vážny (Smer) kapott szót utolsó felszólalóként.

Koalíciós válság?

Patrick Linhart (Sme rodina) Richard Takáč (Smer) bírálatára reagálva elutasította, hogy „a koalíciós képviselők vérben forgó szemmel akarnak bosszút állni” a Smer tagjain. Emlékeztetett, ha igazságtalanságot tapasztalt, kiállt és bocsánatot kért. A Sme rodina politikusai szabad kezet kaptak a szavazásnál, egyelőre bizonytalan, támogatják-e Fico kiadását a rendőrségnek.

Jana Bittó Cigániková (SaS) parlamenti képviselő a közösségi oldalán kijelentette, a Sme rodina megtartja Ficót – legalábbis szerinte ez derült ki Kollár csütörtök esti nyilatkozatából. „Eljött az ideje, hogy Igor Matovič elgondolkodjon a korrupcióellenes koalíciónkon. Tudom, hogy Kollár nélkül nehezebb lenne a koalíció, de kíváncsi vagyok, hogy a kényelem győz-e vagy a kormány korrupcióellenessége” – véli.